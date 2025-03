Zaduživanje samo za vraćanje starih dugova i za kapitalne investicije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Model zaduživanja za koji se Vlada zalaže, nije za isplatu plata, penzija i socijalnih davanja, već isključivo za vraćanje starih kredita i kapitalne investicije, saopštio je premijer Milojko Spajić.

“Ja sam kao premijer spreman uvijek da stanem iza takvog ekonomskog modela, ali nijesam spreman da stanem iza onog koji je vladao od 2006. do 2020. godine, kada smo konstantno imali deficit tekućeg budžeta, kada smo se zaduživali za plate, penzije i socijalna davanja i kada nam je dug po BDP-u žestoko porastao“, rekao je Spajić tokom Premijerskog sata, odgovarajući na pitanje predstavnika Kluba poslanika Bošnjačke stranke, Mirsada Nurkovića.

Nurković je naveo da se Vlada užurbano sprema za realizaciju jednog broja velikih infrastrukturnih projekata i da se ista ne mogu finansirati bez novih zaduženja.

On je pitao kakvu će refleksiju imati ta nova zaduženja na ukupni javni dug države.

Spajić je kazao da su 2020. godine zatekli ekonomiju čija situacija nije bila jednostavna, navodeći da su se žestoko obračunali sa neproduktivnim troškovima, smanjili kamatne stope, vratili nepovoljne dugove i tako smanjlii dug po BDP-u.

„To su fenomenalni rezultati i uvijek nam sve institucije čestitaju na tome. Upravo zbog toga imamo toliko povjerenje investitora koji kupuju obveznice od 2020. godine. Ti investitori vjeruju u ekonomsku politiku koju smo izabrali“, rekao je Spajić.

On je podsjetio da će Vlada morati da vrati skoro tri milijarde EUR starih kredita, koji su primarno napravljeni prije 2020. godine.

„Država više nikada neće prodavati svoje dragulje, već će samo koinvestirati, odnosno zajednički ulagati, sa stranim investitorima i imaće decenijama dividende i benefite od takvih projekata“, objasnio je Spajić.

Poslanik Nove srpske demokratije, Marko Kovačević, pitao je da li je Vlada spremna da se na inicijativu Opštine Nikšić i Elektroprivrede (EPCG) uključi intenzivnije u realizaciju projekta izgradnje novih hiljadu stanova u Nikšiću pod nazivom Sunčani grad.

Spajić je odgovorio da će lokalne samouprave uvijek imati partnera u Vladi za takve investicione aktivnosti koje su dobre za građane Crne Gore.

„Ovo pitanje je jako bitno iz sfere rješavanja stambenih pitanja Nikšićana. Projekat Velje brdo je plan za Podgoricu, koji će se baviti istovjetnim problemom“, rekao je Spajić.

On je naveo da je ključno da Vlada i lokalne samouprave moraju da djeluju ruku pod ruku za ovakve projekte koji će imati velikog uticaja na građane.

