Zadovoljni posjetom turista

Žabljak, (MINA-BUSINESS) – U Turističkom centru Durmitor zadovoljni su posjetom, a kompletno skijalište je u funkciji, saopštio je direktor Marinko Purić.

“Vrijeme nam ovih zadnjih nedjelju ide na ruku, radnim danima imamo malo manje posjetilaca, a vikendom je povećan broj gostiju, evo danas imamo preko hiljadu posjetilaca. Sve radi u punom kapacitetu, infrastruktura koju imamo, ugostiteljski objekti, iznajmljivanje ski opreme”, kazao je Purić Radiju Crne Gore.

Organizovan prevoz iz Podgorice do Savinog kuka, počeo je ovog vikenda i trajaće do kraja mjeseca, svake subote, prenosi portal RTCG.

“Od ovog vikenda imamo novinu, ski bus u saradnji sa TO glavnog grada, NTO, TO Žabljaka i Privredne komore, imamo autobus koji je besplatan i dovozi skijaše, danas je došao veliki autobus sa pedesetak gostiju, koji su uz besplatan prevoz od Turističkog centra dobili i popust od 25 odsto na ski pas”, rekao je Purić.

Jedina primjedba gostiju Savinog kuka odnosi se na gužvu na skijalištu.

Posjetilac iz Nikšića kazao je da je zadivljen ponudom Durmitora.

“Obišao sam sva skijališta u regionu, ali mislim da je ovo naše domaće vrhunac, to što Durmitor pored skijanja i šetnje do Crnog jezera može da ponudi neku svježinu i domaći duh, tako da treba da gajimo domaće”, kazao je posjetilac iz Nikšića.

Iako se januar bez snijega teško može nadoknaditi, dobra posjeta u februaru i očekivani produžetak sezone skijanja, bar djelimično će omogućiti da se gubici nadoknade, nadaju se u upravi skijališta Savin kuk.

