Zabrinutost za potražnju spustila cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene sirove nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 95 USD pod pritiskom zabrinutosti za potražnju nakon neočekivano velikog rasta zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama i novog talasa slučajeva zaraze koronavirusom u Kini.

Na londonskom tržištu cijena barela je pala 69 centi na 94,67 USD, a na američkom 63 centa na 88,28 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta je poljuljala zabrinutost za potražnju u najvećem svjetskom uvozniku Kini nakon novog talasa zaraze koronaviruso.

Prošle sedmice trgovci su se ponadali da bi Kina mogla ublažiti ograničenja kojima pokušava suzbiti širenje koronavirusa, ali su zvaničnici poručili da će istrajati u pristupu “dinamičnog čišćenja” novih slučajeva zaraze.

Broj zaraženih u Guangdžouu i drugim kineskim gradovima porastao je i milioni stanovnika morali su se u srijedu testirati na virus.

Raspoloženje je prigušio i podatak o rastu zaliha sirove nafte u SAD-u u prošloj sedmici, za 5,6 miliona barela, prema izvorima koji se pozivaju na brojke Američkog instituta za naftu (API).

Analitičari su procijenili da su porasle 1,4 miliona barela.

Trgovce brine i rast zaliha benzina u API-jevim podacima, za oko 2,6 miliona barela. Analitičari su procjenjivali da su porasle 1,1 milion barela.

Precizniji pregled potražnje u najvećoj svjetskoj ekonomiji ponudiće službeni izvještaj ministarstva energetike (EIA).

Značajniji pad cijena zakočila je i paralelna kontinuirana zabrinutost za snabdijevanje.

EU će zabraniti 5. decembra uvoz ruske sirove nafte koja se doprema brodovima, a od 5. februara zabranjen će biti i uvoz naftnih derivata.

U odvojenom izvještaju Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila da je barel korpe nafte njenih članica u utorak pojeftinio 1,33 USD na 95,99 USD.

