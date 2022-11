Zabrinutost za kinesku potražnju zadržala cijene nafte ispod 86 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u petak u slaboj trgovini ispod 86 USD, zakočene zabrinutošću za kinesku potražnju zbog novog talasa covida i oprezom trgovaca u očekivanju dogovora zapadnih zemalja o cjenovnom limitu za rusku naftu.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila viša 22 centa nego u vrijeme zatvaranja tržišta u četvrtak i iznosila je 85,56 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 43 centa višoj cijeni, od 78,37 USD.

Američka tržišta bila su u četvrtak zatvorena zbog Dana zahvalnosti, a smanjeni obuim trgovanja protegnuo se i na petak, prenosi Hina.

Trgovce brine širenje covida u Kini, najvećem uvozniku nafte u svijetu.

U petak Kina je izvijestila o novom rekordnom broju slučajeva zaraze covidom 19 i gradovi nastavljaju sprovoditi mjere kako bi obuzdali novi talas širenja covida, ograničavajući mobilnost.

Ograničenja počinju nagrizati potražnju za gorivima, koja je, kako se procjenjuje, manja oko milion barela dnevno od prosjeka, napisao je ANZ u bilješci.

I tržišna struktura u Londonu signalizira slabu aktuelnu potražnju, budući da su se cijene barela s rokovima isporuke u idućem mjesecu ponovo spustile prema onima s dužim rokovima isporuke.

Cijena barela s rokovima isporuke za dva mjeseca čak se spustila ispod nvoa barela s dužim rokovima isporuke, što signalizira prekomjerno snabdjevanje.

Trgovci prate i razgovore predstavnika G7 i Evropske unije o ograničenju cijena ruske nafte koja se doprema morem, na 65 do 70 USD po barelu, kako je izvijestio neimenovani evropski diplomat. Dogovor još nije postignut.

Cilj je ograničiti prihode Moskve za finansiranje ruske invazije u Ukrajini i istovremeno izbjeći poremećaje na globalnim tržištima nafte. Predloženi raspon uglavnom je u skladu sa cijenama koje plaćaju kupci u Aziji, tvrdi Reuters.

Cjenovni limit trebalo bi da funkcioniše kroz zabranu prevoznicima i osiguravaocima da posluju s ruskom naftom ako je njena cijena viša od utvrđenog iznosa. Mehanizam bi trebalo da bude aktiviran 5. decembra, kada na snagu stupa embargo EU na rusku naftu.

Očekuje se da će trgovina do tada biti oprezna, a trgovci će biti suzdržani i uoči novog sastanka Organizacije zemalja-izvoznica nafte i njenih partnera koji će 4. decembra ponovo razgovarati o proizvodnoj politici.

U odvojenom izvještaju je OPEC objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak pojeftinio 3,67 USD, na 81,52 USD.

