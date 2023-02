Zabrinuti zbog najavljenih izmjena poreskih zakona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora Crne Gore (PKCG) apelovala je da se proces izmjene seta poreskih zakona zaustavi, navodeći da su zabrinuti zbog najavljenih izmjena.

Iz PKCG su kazali da su povodom najavljenih izmjena zabrinuti prvenstveno zbog načina donošenja u netransparentnoj proceduri i bez prethodnih konsultacija sa poslovnom zajednicom, kao i zbog činjenice da se njima regulišu oblasti od izuzetnog uticaja na poslovanje.

„Umjesto očekivanog smanjenja nameta privredi, najavljenim izmjenama poreskih zakona uvode se dodatna opterećenja i privreda dovodi u još teži položaj, pri čemu se zanemaruje složeni ekonomski trenutak u kojem se odvijaju poslovni procesi“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se zanemaruje činjenica da će predložene izmjene poreza dovesti do rasta cijena, smanjenja prodaje, povećanja obima sive ekonomije, umjesto povećanja prihoda za državu.

Iz PKCG su kazali da su stabilan poslovni ambijent i predvidljivost poreske politike značajni faktori u donošenju odluke o investiranju ili nastavku investiranja u poslovne operacije.

Kako su kazali, predloženim izmjenama zakona se ne šalju takve poruke ni domaćim ni stranim investitorima.

„Imajući u vidu naprijed navedeno, apelujemo da se proces izmjene ovih zakona zaustavi, te predlažemo održavanje sastanaka donosioca odluka sa privredom, za koji smatramo da je ključan za usvajanje i sprovođenje bilo kakvih promjena po ovom pitanju“, poručili su iz PKCG.

