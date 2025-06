Zabrinuti zbog javnih pritisaka na njihove odluke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Aerodroma Crne Gore (ACG) zabrinut je zbog načina na koji se u javnosti komuniciraju očekivanja u vezi sa njihovim odlukama, uz puno uvažavanje institucionalne hijerarhije i poštovanje prema najvišim državnim funkcionerima.

“Naime, smatramo neprimjerenim da se putem društvenih mreža, bez formalnog akta ili jasnog pravnog okvira, sugeriše kako članovi Odbora treba da glasaju po tačkama koje se tiču raspodjele finansijske dobiti kompanije. Odbor direktora je organ koji je Vlada sama imenovala, i koji ima zakonsku obavezu da postupa u skladu sa poslovnim interesima društva i najboljom praksom korporativnog upravljanja”, navodi se u saopštenju.

Iz Odbora direktora ACG smatraju da bi prije donošenja odluke o raspodjeli dobiti trebalo jasno definisati prioritete razvoja, kao i strategiju upravljanja ovom važnom državnom kompanijom.

“Vjerujemo da bi fokus svih aktera trebalo da bude na razvojnim projektima koji će dugoročno unaprijediti dostupnost Crne Gore, kvalitet usluga i povezanost sa evropskim destinacijama. Takođe, očekujemo da se uskoro razjasni i pozicija Vlade po pitanju koncesije, koja već duže vrijeme ostaje bez konačne odluke”, navodi se u saopštenju.

ACG, kako su rekli, su do sada više puta podržavali crnogorski sport, i to ostaje naš opredijeljen i odgovoran odnos. Međutim, način odlučivanja o takvim obavezama mora ostati u okvirima poslovne logike, zakonitosti i uvažavanja institucija.

“Takođe, prema informacijama kojima raspolažemo, Ministarstvo saobraćaja do ovog trenutka nije obaviješteno o bilo kakvoj formalnoj odluci u vezi sa konkretnim donacijama. Imajući sve navedeno u vidu, vjerujemo da je neophodno da se sve važne odluke donose institucionalno, jasno i transparentno – a ne putem društvenih mreža, bez zvaničnih procedura i konsultacija sa organima koji za to snose odgovornost. Uvjereni smo da je to u interesu i same Vlade, i građana Crne Gore, kao i svih zaposlenih u Aerodromima Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

