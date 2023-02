Za socijalnu pravdu potrebno još mnogo rada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori, i pored nužnih pomaka, mora se još mnogo, uporno i dugo raditi kako bi se dosegla socijalna pravda, kazali su iz Unije slobodnih sindikata (USSCG).

Iz USSCG-a su, na Svjetski dan socijalne pravde, podsjetili donosioce odluka na Deklaraciju Međunarodne organizacije rada (MOR) o socijalnoj pravdi za pravednu globalizaciju, koja obavezuje države članice MOR-a da preuzimaju kontinuirane aktivnosti ka punom i produktivnom zapošljavanju.

Taj dokument, kako su rekli iz USSCG-a, obavezuje i na poštovanje temeljnih načela prava na rad i stvaranje uslove za dostojanstven život i rad, promociju socijalnog dijaloga i tripartizma, suzbijanje siromaštva, razvijanje i jačanje mjera socijalne zaštite.

Iz USSCG-a su kazali da su nesporni pozitivni efekti koje su određene ekonomske mjere usvojene i realizovane u prethodnom periodu imali na standard zaposlenih i građana.

“Kao što su dječiji dodatak, program Evropa sad, naknade za majke sa troje i više djece, besplatni udžbenici, povećanje penzije, ograničenje akciza na gorivo, ograničenje tragovačkih marži na određene prehrambene proizvode”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je socijalna pravda mnogo više od toga, kao i da brojni pokazatelji u jednom društvu govore o nivou postignutog blagostanja i socijalne pravde.

“Brojni su pokazatelji koji nam danas, i pored naprijed navedenih, nužnih pomaka, govore da u Crnoj Gori moramo još mnogo, uporno i dugo da radimo da dosegnemo socijalnu pravdu”, rekli su iz USSCG-a.

Oni su kazali da socijalnu nepravdu danas osjeća 40 hiljada građana koji rade na crno i koji ne uživaju niti jedno pravo iz radnog odnosa, niti socijalnu zaštitu, kao i 44.849 građana koji su nezaposleni, od čega 25.668 žena.

Kako su dodali, socijalnu nepravdu osjeća i 16,7 hiljada građana koji na zaposlenje čekaju duže od tri godine, zatim 21,2 odsto građana koji su u stopi rizika od siromaštva.

“U tom procentu stope rizika, djeca do 17 godina učestvuju sa zabrinjavajućih 30,5 odsto”, kazali su iz UCCG-a.

Naveli su da socijalnu nepravdu osjeća i 67,2 odsto građana koji ne mogu da priušte nedelju dana godišnjeg odmora van kuće, 31,8 odsto onih koji kasne s plaćanjem obaveza, kao i 61 hiljada građana koji primaju minimalnu zaradu.

Kako su dodali, između 15 i 20 hiljada građana prima iznos ispod minimalne zarade, a nijedna ranjiva kategorija stanovništva ne uživaj jednak pristup pravdi, zdravstvenim uslugama, tržištu rada.

“Pravda i pravičnost, jednake šanse za sve, vladavina prava i pravna sigurnost, pravičnost, dostojanstveni uslovi za život i rad, solidarnost, socijalni dijalog kao garant socijalnog mira, rodna ravnopravnost – nijesu apstraktni pojmovi”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, to su vrijednosti i ciljevi kojima bi trebalo stalno i uporno težiti.

“Njihovo dostizanje značiće poštovanje ustavnog postulata da je Crna Gora država socijalne pravde, a ujedno će biti temlj mira i razvoja koji su, nikad više, potrebni Crnoj Gori“, zaključili su iz USSCG-a.

