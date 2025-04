Za razvoj zanatske djelatnosti 40 hiljada EUR

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar raspisala je javni poziv za učešće u programu podrške razvoju zanatstva, za šta je ukupno opredijeljeno 40 hiljada EUR bespovratnih budžetskih sredstava.

Podrška se dodjeljuje za započinjanje sopstvenog biznisa za sve potencijalne zanatlije, unapređenja postojećeg poslovanja zanatlija i otvaranja novih radnih mjesta.

Najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom projektu iznosi četiri hiljade EUR, koja se mogu koristiti isključivo za finansiranje opravdanih troškova.

Opravdani troškovi su, između ostalog, nabavka opreme i alata namijenjenih isključivo za obavljanje zanatske djelatnosti, nabavka repromaterijala za izradu proizvoda, promocija zanata kroz učešće na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama, promocija na društvenim mrežama, izrada veb sajta.

Javni poziv je otvoren 30 dana, a spisak potrebne dokumentacije, uslovi i kriterijumi poziva, dostupni su na sajtu www.bar.me.

Opština Bar sprovodi Program podrške razvoju zanatstva već petu godinu zaredom, sa ciljem kreiranja povoljnog ambijenta za razvoj malih zanatskih radionica i biznisa, očuvanja tradicionalnih vještina koje imaju kulturni i istorijski značaj, ali i unapređenja savremene zanatske djelatnosti, te stimulacije samozapošljavanja i preduzetništva.

