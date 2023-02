Za razvoj turizma treba bolja avio-povezanost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cjelokupni turizam u Crnoj Gori već sada je konkurentan ili je na većem nivou od susjednih zemalja, ali je za dalji razvoj neophodno što prije povećati avio-dostupnost države, saopštili su iz InterContinental hotelske grupe (IHG).

Viši direktor za razvoj u južnoj Evropi IHG, Hilko Verstig, rekao je Vijestima da je najveći iskorak neophodno napraviti u povećanju broja letova i avio-destinacija ka Crnoj Gori.

”To je ekstremno važno. To je vjerovatno jedna od oblasti u kojoj Crna Gora još mora sustići neke od konkurentskih lokacija, jer imate nove aerodrome u Zagrebu, Beogradu i Ljubljani. Na kraju, veliki dio turista dolazi preko avio-kompanija“, rekao je Verstig.

On je podsjetio da aerodrom u Tivtu nema noćne letove, pa je samim tim limitiran, ali je to šansa gdje Crna Gora i dalje može mnogo da raste, da ima više letova i konekcija.

„Imate sreće jer je Crna Gora mala zemlja, pa je gotovo svejedno gdje ćete sletjeti”, rekao je Verstig.

IHG grupacija je u Crnoj Gori prisutna sa hotelima Iberostar u Herceg Novom, Regent u Porto Montenegru i Voco u Podgorici, a planu je da se do kraja godine u saradnji sa firmom Čelebić otvori i InterContinetal u Čanju.

Verstig je saopštio da korist od poslovanja IHG ima i Crna Gora, ali i sama grupacija.

”Niko nije savršen, pa ni mi, ali poruka koju želim da pošaljem nosiocima vlasti je da je IHG grupacija posvećena Crnoj Gori. Želimo da rastemo dalje, jer mislimo da postoji još mnogo mogućnosti za to. Mislim da Crna Gora pozicionira sebe kao kroz posebnu turističku ponudu u odnosu na ostale zemlje. Potražnja koju dobijamo čini Crnu Goru privlačnom alternativnom destinacijom po našem mišljenju, u smislu da klijenti žele drugačije iskustvo i zato smo veoma zadovoljni onim što dobijamo ovdje”, kazao je Verstig.

On je, na pitanje šta bi nosioci vlasti trebalo još da urade da podignu nivo turizma u zemlji, odgovorio da je Crna Gora već do sada odradila odličan posao.

”Mislim da je posmatrajući cjelokupno turizam Crna Gora već sada relativno i bolja od većine susjednih zemalja. Tako da mislim da je u tom smislu Crna Gora već uradila izuzetno dobar posao. Da li postoje opcije za rast? Mislim da znate, svaka zemlja uvijek može da unarijedi određene oblasti. Možda je to bolja promocija vina, tradicionalnih jela i pića koja su Crnoj Gori fenomenalna”, naveo je Verstig.

Na pitanje šta je najvažnije da bi turista bio zadovoljan, on je odgovorio da je to komunikacija, odnosno nivo usluge i bezbjednost, a da Crna Gora ispunjava oba kriterijuma.

”Ne mora sve da bude 100 odsto savršeno. Znate, mislim da je nivo usluge koji dobijate i bezbjednost ono što mnogi ljudi traže. I to su dvije stvari koje mislim da Crna Gora i te kako posjeduje. To je ono malo čvorište u kojem se osjećate odmah bezbjednim kada stignete i imate dobru komunikaciju sa osobljem. U Crnoj Gori je sve na maloj udaljenosti, tako da mislim da to zadovoljava mnoge ljude koji ovdje dođu“, rekao je Verstig.

On je dodao da sve više ljudi želi „iskustveni turizam“ ili odmor od posla, što postoji u Crnoj Gori. Postoji prilika i da se unaprijede skijališta, kao što je to urađeno na Kolašinu.

„Ono što mi se posebno sviđa u Crnoj Gori su primorska područja, koja su prije svega nestvarno lijepa i imate nevjerovatno more i plažu, ali to ste uspjeli da sačuvate, nema masovnog turizma, koji možete da vidite u Španiji na primjer”, naveo je Verstig.

