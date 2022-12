Za podršku razvoju crnogorske privrede najmanje 150 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Iz Vlade Crne Gore saopšteno je da je tokom naredne godine planirano da od Investiciono-razvojnog fonda (IRF) za podršku prioritetima razvoja crnogorske privrede bude plasirano najmanje 150 miliona EUR.

U saopštenju se navodi da je Vlada na sjednici dala saglasnost na predloge godišnjeg plana rada i finansijskog plana za narednu godinu IRF-a.

Dodaje se da je planom predviđeno da će se Fond fokusirati na pružanje podrške jačanju konkurentnosti crnogorske privrede ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju, posebno u prioritetnim sektorima, radi povećanja proizvodnje i izvoza, odnosno supstitucije uvoza i očuvanja postojećih, kao i stvaranja novih radnih mjesta.

Iz Vlade su kazali da je finansijskim planom predviđeno da će Fond tokom naredne godine aktivnosti usmjeriti ka realizaciji prioriteta definisanih ekonomskim mjerama Vlade i kontinuirano pratiti potrebe crnogorske privrede i pružati adekvatnu finansijsku podršku, sa naglaskom na zelenu i digitalnu tranziciju, kao i poboljšavanje uslova života kroz ulaganja u infrastrukturne projekte.

„S tim u vezi, planirano je da se tokom 2023. godine za podršku prioritetima razvoja crnogorske privrede od strane Fonda, plasira najmanje 150 miliona EUR“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da je usvojena i Nacionalna strategija cirkularne tranzicije do 2030. godine, s Akcionim planom za narednu i 2024. godinu.

Kako su kazali, strategijom su identifikovana četiri prioritetna sektora i to poljoprivreda, šumarstvo, građevinarstvo i turizam.

Iz Vlade su rekli da su identifikovao i horizontalne teme koje predstavljaju preduslov za cirkularnu transformaciju u ključnim sektorima.

„Ukupna predviđena sredstva za realizaciju aktivnosti za period 2023 – 2024. godine iznose 86.792.650 EUR“, navodi se u saopštenju.

Navodi se da je za realizaciju aktivnosti za period 2023 – 2024. predviđeno 5.603.650 EUR.

„Iznos od 80.400.000 EUR (AFD, EIB, CEB), biće na raspolaganju privredi preko Investiciono-razvojnog fonda, dok će iznos od 789 hiljada EUR biti obezbijeđen od strane donatora, IPA fondova, i dr“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je na sjednici donijeta odluka o formiranju Koordinacionog tijela za analizu „Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore”.

Vlada je, kako je saopšteno, usvojila i informacija o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj za ovu godinu.

U Informaciji se navodi da zbog nepredviđenih okolnosti neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranim Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za ovu godinu, pa će 11.308.000 EUR ostati neutrošeno.

„S tim u vezi, Vlada je odobrila preusmjeravanje navedenih finansijskih sredstava, na projekte čija je realizacija u toku, od čega je najveći dio ovog iznosa, odnosno 8.808.000 EUR, preusmjeren na rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Tivat – Jaz, izgradnja bulevara“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Vladaprihvatila informaciju o rezultatima pregovora sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za zaključenje kreditnog aranžmana za „Projekat olakšice trgovine i transporta na Zapadnom Balkanu uz korišćenje Višefaznog programskog pristupa – Faza 2“, kao i Ugovor o zajmu.

„Program višefaznog programskog pristupa za olakšavanje trgovine i transporta Zapadnog Balkana (TTFP) uključuje dvije faze koje će se sprovoditi tokom pet godina. Faza I uključuje Albaniju, Sjevernu Makedoniju i Srbiju, dok Faza II uključuje Crnu Goru, a očekuje se da će se kasnije pridružiti i Kosovo i Bosna i Hercegovina“, naveli su iz Vlade.

Iz Vlade su kazali da je ukupna vrijednost projekta 140 miliona USD, a vrijednost aktivnosti, koje se odnose na Crnu Goru, procijenjuje se na 14,5 miliona EUR, što će se realizovati kroz kreditni aranžman sa IBRD-om.

„Nacrtom Ugovora predviđen je rok dospijeća zajma od 18 godina, koji uključuje i 4,5 godine grejs perioda. Kamatna stopa na zajam jednaka je šestomjesečnom EURIBOR-u, uvećanom za varijabilnu kamatnu maržu“, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je Vlada usvojila informaciju o zaključenju Ugovora o garanciji za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore (ŽICG) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za realizaciju Projekta nabavke mehanizacije za održavanje pruga i prihvatila je Ugovor o kreditu i Ugovor o garanciji.

„Svrha Projekta jeste da se pomogne ŽICG pri finansiranju mehanizacije, koja će se koristiti za redovno i bezbjedno održavanje kompletne željezničke mreže u Crnoj Gori“, kazali su iz Vlade.

Iz Vlade su naveli da je ugovoreni iznos kredita 11 miliona EUR, sa rokom raspoloživosti kreditnih sredstava tri godine od datuma potpisivanja, periodom otplate od 15 godina, uključujući grejs period od tri godine, uz polugodišnju otplatu i varijabilnu kamatnu stopu koja se sastoji od šestomjesečnog EURIBOR-a i margine od jedan odsto.

Vlada je usvojila i informaciju o analizi podnijetih zahtjeva vezano za prenos udjela u koncesionim društvima.

Ministarstvu kapitalnih investicija su, kako se navodi u Informaciji, dostavljena tri zahtjeva za davanje saglasnosti za promjenu vlasničke strukture od strane koncesionara i koncesionog društva “Kronor”, konzorcijuma „Interenergo” i koncesionog društva „MHE Vrbnica”, kao i koncesionara i koncesionog društva „Manira Hydro”.

