Za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju puteva skoro 72,8 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila Program izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za ovu godinu, kojim je planirano da se za redovno i investiciono održavanje, rekonstrukciju i izgradnju državnih puteva obezbijedi skoro 72,8 miliona EUR.

Iz Ministarstva saobraćaja su saopštili da su moderni i bezbjedni putevi preduslov za bolju unutrašnju i međunarodnu povezanost, kvalitetniju turističku pristupačnost, a samim tim i ponudu i cjelokupni ekonomski razvoj države.

“U cilju razvoja i bolje povezanosti unutar države, u ovoj godini planirano je da se nastavi sa realizacijom i započenu radovi na više projekata izgradnje i rekonstrukcije magistralnih i regionalnih puteva“, kazali su iz tog Vladinog resora.

Oni su rekli da su time pokazali da nijesu zanemarili razvoj i unapređenje magistralnih i regionalnih puteva, iako je prioritet razvoj auto-puteva i brzih saobraćajnica.

„Danas je Vlada usvojila Program izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za ovu godinu, kojim je planirano je da se za redovno i investiciono održavanje, rekonstrukciju i izgradnju državnih puteva obezbijedi 72.779.013 EUR“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je tim programom planirano da se nastavi ili započne izgradnja i rekonstrukcija oko 323 kilometra (km) regionalnih i magistralnih puteva, odnosno 16 odsto ukupne dužine magistralnih i regionalnih puteva, i to 130 km u sjevernoj, 135 km u centralnoj i 58 km u primorskoj regiji.

Program je, kako su rekli, koncipiran kroz tri potprograma.

Iz Ministarstva saobraćaja su naveli da je prvi potprogram rekonstrukcija magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori, koji se sastoji od 54 pozicije (izgradnja, rekonstrukcija, projektovanje i nadzor), sa planiranim finansijskim sredstvima u iznosu od oko 47,8 miliona EUR.

Kako su kazali, drugi potprogram odnosi se na rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži u Crnoj Gori, koji se sastoji od tri projekta izgradnje i rekonstrukcije, sa planiranim finansijskim sredstvima u iznosu od 5,24 miliona EUR.

Treći potprogram, kako su naveli iz Ministarstva, odnosi se na sanaciju mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima i obuhvata 15 projekata sanacije klizišta, kosina i mostova, sa planiranim finansijskim sredstvima u iznosu od oko 6,74 miliona EUR.

