Za izgradnju pumpe na auto-putu zainteresovana samo jedna firma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za dugoročni zakup državne imovine i izgradnju benzinske pumpe na odmorištu Gornje Mrke na dionici auto-puta Smokovac-Mateševo zainteresovana je samo jedna kompanija.

Tender za taj posao bio je otvoren do 17. marta, ali je ta firma tražila njegovo produženje, pa će trajati do sredine aprila, zvanično je potvrđeno Vijestima iz kompanije Monteput.

Benzinska pumpa sa pratećim uslužnim djelatnostima planirana je na parceli ukupne površine 6,03 hiljade kvadratnih metara, koja se nalazi na lijevoj strani dionice Smokovac-Mateševo, dok se zemljište izdaje na 25 godina po minimalnoj godišnja cijeni zakupa od 60,3 hiljade EUR.

U pitanju je zvanično treći tender, nakon što je Monteput prvobitno u septembru 2023. godine raspisao pojedinačne za dvije pumpe u Gornjim Mrkama, za koje nije bilo ponuda. Novi tender je raspisan krajem decembra 2023. godine, ali za pumpu na lijevoj strani nije bilo ponuda, zbog čega je javni poziv završen 26. februara prošle godine.

Monteput je nakon devet mjeseci, odnosno u decembru prošle godine raspisao treći tender. Pravo učešća na tenderu imaju sve zainteresovane kompanije i konzorcijumi koji otkupe tendersku dokumentaciju i potpišu izjavu o čuvanju povjerljivosti podataka. Otkup dokumentacije iznosi šest hiljada EUR, dok je uz ponudu neophodno uplatiti depozit ili dostaviti bankarska garancija od 40 hiljada EUR.

Tenderom je predviđeno da kompanije moraju da ponude minimalnu cijenu zakupa na godišnjem nivou od 60,3 hiljade EUR, uz najmanje jedan cent od prodatog litra goriva, ali i da dostave investicioni program koji je obezbijeđen garancijom banke, u kojem se navode struktura, dinamika investicije i planirani izvor potrebnih ulaganja.

“Ponuđač mora biti prodavac naftnih derivata koji u vlasništvu ima najmanje sedam objekata u kojima se obavlja prodaja naftnih derivata, mora imati najmanje pet godina neprekidnog iskustva u obavljanju trgovine naftnim derivatima i mora da dokaže da posjeduje finansijsku sposobnost i sredstva neophodna za realizaciju predviđenog projekta na potpun i blagovremen način pod uslovima navedenim u tenderu”, navodi se u dokumentaciji.

Prema Detaljnom prostornom planu auto-puta Bar-Boljare, pumpa će imati najviše prizemlje i jedan sprat, a objekat će imati i veću javnu česmu i javni mokri čvor, službu prve pomoći i informacija sa službenim i javnim telefonom, prodavnicu rezervnih djelova i opreme, informativno-turistički punkt i kafe u zatvorenom prostoru sa terasom.

Pumpa i zemljište na desnoj strani dionice u Mrkama su sredinom prošle godine pripali kompaniji Jugopetrol. Privatnik je zemljište dobio u zakup na 25 godina po minimalnoj godišnjoj cijeni od 66,76 hiljada EUR, uz naknadu od jednog centa prodatog litra goriva na toj benzinskoj pumpi.

Jugopetrol je nedavno podnio zahtjev Agenciji za zaštitu životne sredine da odluči da li je za izgradnju benzinske pumpe na tom mjestu potreban elaborat procjene uticaja na životnu sredinu. Ta odluka se očekuje u narednom periodu.

