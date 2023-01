Za godinu primjene programa Evropa sad 570 novih blokiranih firmi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za godinu primjene programa Evropa sad 570 novih preduzeća je ušlo u blokadu računa, a ukupni iznos blokada je porastao za 215 miliona EUR, saopštio je predsjednik Pokreta za promjene (PzP), Nebojša Medojević.

“Prije početka primjene programa, u decembru 2021. godine, bilo je blokirano 18,98 hiljada preduzeća, a ukupan iznos blokada je bio 783 miliona EUR. Nakon godinu primjene programa Evropa sad, broj blokiranih preduzeća je porastao na 19,55 hiljada, a ukupni iznos blokade računa je skoro milijardu EUR”, naveo je Medojević u saopštenju.

Prema njegovim riječima, za godinu je novih 570 preduzeća ušlo u blokadu računa, a ukupni iznos blokada je porastao za 215 miliona EUR.

On tvrdi da je taj program ugrozio likvidnost privrede.

“I za studente prve godine Ekonomskog fakulteta je bilo jasno da će Program Evropa sad, koji se bazira na nekontrolisanoj javnoj potrošnji i zaduživanjima, imati poguban efekat na poslovanje privrede. Povećanje zarada, bez povećanja produktivnosti prvrede, dovelo je do isisavanja novca iz privrede i povećanje sivih tokova”, rekao je Medojević.

Država kao najveći poslodavac, investitor i kupac je, kako tvrdi, povukla likvidnost iz privrede i banaka i to je dovelo do nelikvidnosti privrede i povećanja broja i iznosa firmi u blokadi.

“Ideja da se uvećavaju plate i javna potrošnja, na račun zaduživanja, polako ali sigurno gura Crnu Goru ka Grčkom scenariju,programa odnosno bankrotu zemlje. Jeftini populizam i socijalnu demagogiju apostolopova i neznalica, skupo ćemo platiti, oštrim progamima štednje, otpuštanjima i smanjivanjima zarada i penzija”, zaključio je Medojević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS