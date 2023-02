Za godinu cigarete skuplje 50 do 60 centi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Preciznijom analizom predloženih izmjena Zakona o akcizama, a na osnovu dosadašnjih iskustava, očekivano povećanje maloprodajnih cijena cigareta od 1. jula iznosiće od 20 do 30 centi po paklici u zavisnosti od kategorije proizvoda.

Vlada je 10. februara, na telefonskoj sjednici usvojila Predlog izmjena i dopuna Zakona o akcizama, kojima je, između ostalog, predviđeno ubrzanje akciznog kalendara za cigarete od 1. jula, piše Pobjeda.

Na povećanje cijena od 1. jula treba dodati i očekivano povećanje maloprodajnih cijena i u januaru naredne godine za dodatnih 20 centi po paklici.

Kada se u ta povećanja cijena ukalkuliše i deset centi povećanje cijena koje se desilo u januaru ove godine, ukupno poskupljenje za period od 12 mjeseci će isnositi 50 do 60 centi po paklici.

Takav scenario već se desio 2018. godine i to će vjerovatno imati ogroman uticaj na tek oporavljeno tržište cigareta. To pokazuje i podatak na sajtu Direkcije za duvan, koji kaže da je ukupna količina prodatih cigareta u 2018. godine iznosila 530 tona, a u prošloj 1,06 hiljada tona.

Prošle godine naplaćeno je čak 84 miliona EUR akcize na duvanske proizvode, što je 40 odsto više nego u 2021. godini.

Odlučna borba protiv ilegalnog tržišta i postepeno povećanje cijena cigareta, očigledno su daleko efektniji po budžet u odnosu na velika i iznenadna povećanja akcize, a sličnog mišljena su i uvoznici i distributeri cigareta.

