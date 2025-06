Za četiri mjesta u Savjetu CBCG prijavljeno osam kandidata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za četiri upražnjena mjesta u Savjetu Centralne banke (CBCG), koji se imenuju na predlog skupštinskog Odbora za ekonomiju finansije i budžet, prijavilo se osam kandidata, pišu Vijesti.

Prijavili su se Srđan Milić, Šućo Orahovac, Hadži Vesna Vujošević, Ismet Hadžić, Tamara Backović, Mladen Bojanić, Zarija Pejović i Brankica Mosurović.

Oni će u ponedjeljak i utorak biti saslušani pred skupštinskim Odborom u okviru konsultativnog saslušanja.

Prema Zakonu o CBCG, Savjet ima osam članova – guvernera, tri viceguvernera i četiri člana koji nijesu zaposleni u CBCG koje imenuje Skupština.

Mandat članova Savjeta traje šest godina i mogu biti imenovani najviše dva puta uzastopno.

Posljednji put je Skupština u julu 2018. izabrala četiri eksterna člana Savjeta CBCG i to Milorada Jovovića, Nikolu Milovića, Ruždiju Tuzovića i Zoricu Kalezić i time nakon godinu i osam mjeseci zakašnjenja popunila to tijelo vrhovne monterane institucije predstavnicima koji se biraju na predlog parlamenta.

Međutim, Savjet CBCG od decembra 2019. godine ne funkcioniše u punom sastavu, kada je s te pozicije Zorica Kalezić izabrana za viceguvernera umjesto aktuelne guvernerke Irene Radović, koja je prethodno sa pozicije viceguverneke smijenjena na zahtjev tadašnjeg guvernera Radoja Žugića.

Milović je u avgustu 2023. godine podnio ostavku na mjesto člana Savjeta CBCG, pošto je izabran za poslanika DPS-a i tu poziciju i sada obavlja.

Jovoviću i Tuzoviću lani u julu je istekao šestogodišnji mandat. Oni su još na tim pozicijama, jer prema Zakonu o CBCG član Savjeta kome je istekao mandat nastavlja da obavlja funkciju do imenovanja novog člana.

Posljednjim izmjenama Zakona o CBCG iz 2023, pooštreni su uslovi za izbor članova Savjeta, tako da kandidati moraju da imaju najmanje deset godina radnog iskustva u oblastima ekonomije, bankarstva, finansija ili prava.

Do tada kao uslov nije bio propisan minimum godina radnog iskustva ni za jednog člana Savjeta CBCG, već je propisano samo da guverner i viceguverner moraju imati i najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u navedenim oblastima.

