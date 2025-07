Za 5,7 odsto akcija u Institutu Igalo Vlada će platiti 1,3 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će za 21,76 hiljada akcija Instituta Igalo, odnosno za 5,7 odsto kapitala, izdvojiti 1,26 miliona iz budžeta, navodi se u informaciji o aktivnostima na postupak obaveznog javnog preuzimanja dionica u skladu sa planom restrukturiranja.

Za razliku od Vlade, HTP Vile Oliva će za malo preko 33 hiljade akcija, što je 8,65 odsto, izdvojiti 1,92 miliona EUR, prenosi Dan.

Akcije manjinskih akcionara, Vlada i HTP Vile Oliva, čiji je vlasnik Žarko Rakčević, planiraju da plate 58 EUR po akciji. To bi značilo da će vlasnici 54,85 hiljada akcija, odnosno nekih 14,35 odsto dionica dobiti blizu 3,2 miliona EUR.

HTP Vile Oliva trenutno imaju 29,2 odsto akcija Instituta, što bi značilo da će nakon realizacije ove trgovine, koja bi trebalo uskoro da se desi, imati blizu 38 odsto vlasništva, što je nekoliko procenata iznad jedne trećine dionica, a što im omogućava da se pitaju oko budućnosti Instituta.

Država, sa druge strane, ima 56,5 odsto vlasništva i sa realizacijom ove trgovine imala bi oko 62 odsto vlasništva Instituta. To im ne omogućava da sami odlučuju o sudbini Instituta, već to moraju raditi u partnerstvu sa HTP Vile Oliva.

Manjinski akcionari nijesu u obavezi da prodaju akcije Vladi i HTP Vile Oliva po 58 EUR.

Vlada je ovim povodom na telefonskoj sjednici u ponedjeljak usvojila informaciju o zajedničkom djelovanju sa HTP Vile Oliva, na osnovu koje planiraju da iskažu interes za preuzimanje, odnosno otkup 54,85 hiljada akcija Instituta, koje su u vlasništvu manjinskih akcionara.

Radi realizacije te obaveze, Ministarstvo finansija će realizovati preraspodjelu sredstava iz budžetske rezerve, i to sa pozicije Ministarstva finansija na budžetsku jedinicu Uprave za državnu imovinu.

