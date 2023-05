Wall Street sedmicu završio u minusu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Uprkos snažnoj izvedbi vodećih svjetskih berzanskih indeksa u petak, ona ipak nije bila dovoljna da izbriše gubitke iz prethodna četiri dana, nastale najviše zbog sumnji investitora u zdravlje američkih regionalnih banaka, pa je većina indeksa sedmicu završila u minusu.

U petak su američki berzanski indeksi imali najbolju dnevnu izvedbu još od 6. januara, pri čemu su Dow Jones i S&P porasli više od 1,5 odsto, a Nasdaq od dva odsto.

MSCI indeks globalnih dionica porastao je tog dana 1,48 odsto.

No, uprkos tome, Dow Jones indeks završio je sedmicu u minusu od 1,24 odsto, na 33.674 boda, a S&P 0,8 odsto na 4.136 poena, čime su zabilježili najlošiju sedmičnu izvedbu od marta, prenosi Hina.

Tehnološki Nasdaq indeks uspio je sedmicu da završi s blagim dobitkom od 0,07 odsto na 12.235 bodova.

Najviše su pod pritiskom bile dionice regionalnih američkih finansijskih institucija. Nakon propasti Silicon Valley i Signature banke u martu, kolaps First Republica tokom prethodnog vikenda dodatno je poljuljao povjerenje investitora, pogotovo u uslovima daljeg zaoštravanja monetarne politike u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Najveće gubitnice bile su dionice PacWest Bancorpa, s padom cijene dionice oko 60 odsto, nakon vijesti početkom sedmice da poslovodstvo razmatra strateške opcije, uključujući i prodaju, s obzirom na pogoršanu finansijsku situaciju.

Oštro je pala, skoro 40 odsto, i cijena dionice Western Alliance Bancorpa, premda je ta banka negirala vijest da traži potencijalnog kupca. To je poljuljalo cijeli sektor.

Osim zbog regionalnih banaka, ulagači su oprezni jer je u srijedu američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), ponovno, već desetu sjednicu zaredom, povećala ključne kamate za dodatnih 0,25 procentnih poena, u rasponu od pet do 5,25 odsto.

Donedavno su se ulagači nadali da će to biti posljednje povećanje cijene novca u ovom ciklusu i da će već krajem godine Fed početi da smanjuje kamate.

No, u srijedu je predsjednik Fed-a, Jerome Powell, poručio da je moguće i dalje povećanje kamata, ako to bude potrebno, da se inflacija neće spustiti tako brzo i da centralna banka neće tako skoro početi da smanjuje kamate.

Gubitke na berzi američki indeksi ublažili su krajem sedmice, kada su postigli najbolju izvedbu još od 6. januara i to zahvaljujući skoku cijene dionice Apple-a za više od četiri odsto, usljed boljih od očekivanja rezultata, te izvještaja o zaposlenosti u SAD-u.

Nakon što je JP Morgan podigao rejtinge nekolicini dionica regionalnih banaka, i one su se oporavile, pri čemu je cijena dionice PacWesta skočila samo tog dana gotovo 82 odsto.

Na evropskim berzama većina najvažnijih indeksa ove sedmice je oslabila, pa se londonski FTSE indeks spustio 1,16 odsto na 7.778 bodova, a pariski CAC 0,78 odsto na 7.432 poena. Frankfurtski DAX blago je porastao na 15.961 bod.

