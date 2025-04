Wall street porastao nakon velikih oscilacija

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su, nakon rijetko viđenih oscilacija cijena dionica, berzanski indeksi ove sedmice snažno porasli, uprkos eskalaciji carinskog rata između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kine, dok su na evropskim berzama pali.

Na Wall Streetu je Dow Jones porastao 4,95 odsto na 40.212 bodova, dok je S&P 500 skočio 5,7 odsto na 5.363 poena, a Nasdaq indeks 7,3 odsto na 16.724 boda.

Početkom sedmice indeksi su i dalje bili pod pritiskom zbog drastičnih carina koje je predsjednik SAD-a, Donald Trump, najavio početkom aprila i zbog kojih su sedmicu ranije cijene dionica zabilježile najveći sedmični pad od koronakrize 2020. godine.

No, do preokreta je došlo u srijedu, kada je Trump neočekivano na 90 dana odložio dodatne, recipročne carine, za sve zemlje, osim Kine, prenosi Hina.

Na Wall Streetu je tog dana zavladala euforija, pa je S&P 500 skočio 9,5 odsto, što je bio njegov treći po veličini dnevni skok od Drugog svjetskog rata. Nasdaq indeks zabilježio je, pak, drugi najveći skok u svojoj istoriji, više od 12 odsto.

Zahvaljujući tome, indeksi su sedmicu završili u plusu. No, i dalje su na gubitku u odnosu na početak aprila, kada je Trump najavio carine.

Nakon što je Trump odložio primjenu recipročnih carina, mnoge zemlje su poručile da su spremne da pregovaraju. Između ostalim, i Evropska unija (EU), koja je odložila i svoje protivmjere na Trumpove carine.

No, natezanje između Vašingtona i Pekinga se nastavlja, jer je Trump povećao ukupnu carinsku stopu na uvoz kineske robe na 145 odsto.

Kina je, pak, na uvoz američke robe povećala carine na ukupno 125 odsto.

Ta eskalacija carinskog rata između dvije najveće svjetske ekonomije mogla bi izazvati poremećaje u lancima nabavke i međunarodnoj trgovini, rast inflacije i usporavanje rasta globalne privrede, pa i recesiju.

„Ulagačima je teško odlučiti da kupuju dionice uz ovakvu nestabilnost i neizvjesnost. Zabrinuti su zbog carina, jer je teško procijeniti kako će to uticati na ekonomije”, rekao je analitičar u firmi Murphy & Sylvest, Paul Nolte.

I dok su na Wall Streetu cijene dionica porasle, na većini ostalih svjetskih berzi su pale.

Tako i na najvećim evropskim berzama. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,1 odsto na 7.964 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,3 odsto na 20.374 poena, a pariski CAC 2,3 odsto na 7.104 boda.

