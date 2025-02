Wall Street pao

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su ove sedmice cijene dionica pale, najviše u tehnološkom sektoru, dok su na evropskim berzama porasle nakon što je Evropska centralna banka (ECB) dodatno snizila kamatne stope.

Na Wall Streetu je Dow Jones ojačao 0,3 odsto na 44.544 boda, dok je S&P 500 skliznuo jedan odsto na 6.040 poena, a Nasdaq indeks 1,6 odsto na 19.627 bodova, prenosi Hina.

Najveću svjetski berzu uzdrmala je početkom sedmice vijest da je aplikacija kineske start up firme, DeepSeek, postala najbolje ocijenjena besplatna aplikacija u Apple-ovom App Store-u, ispred američkog konkurenta ChatGPT.

To je dovelo u pitanje rašireno mišljenje da Sjedinjene Američke Države (SAD) zauzimaju prvo mjesto u svijetu u razvoju vještačke inteligencije.

Uz to, DeepSeek je poručio da koristi jeftinije čipove i manje podataka, što je izazvalo zabrinutosti po pitanju toga koliko će zapravo zbog razvoja vještačke inteligencije porasti potražnja u nabavnom lancu – od proizvođača čipova do centara podataka.

Zbog toga je samo u ponedjeljak cijena dionice Nvidie potonula 17 odsto, pa je tržišna vrijednost najvećeg svjetskog proizvođača čipova za vještačku inteligenciju pala gotovo 600 milijardi USD, što je najveći dnevni pad vrijednosti neke kompanije u istoriji Wall Streeta.

Do kraja sedmice cijena dionice Nvidie nadoknadila je dio gubitaka, no ipak je sedmicu završila u velikom minusu. Uz to, pale su i cijene dionica niza drugih tehnoloških kompanija.

U fokusu ulagača bile su i poruke čelnika američke centralne banke s redovne sjednice na kojoj su, kao što se očekivalo, odlučili da kamate ostave nepromijenjene.

No, u saopštenju, Federalne rezerve (Fed) nijesu poručile da je „postignut napredak” po pitanju inflacije, kako su to činile prethodnih mjeseci, nego da tempo rasta cijena „ostaje povišen”.

Predsjednik Fed-a, Jerome Powell, kazao je da centralna banka ne mora žuriti s prilagođavanjem politike, s obzirom na to da je monetarna politika dobro pozicionirana za predstojeće izazove.

Powell je takođe kazao da je prerano reći kako će politike predsjednika Donalda Trumpa uticati na ekonomiju i inflaciju, pa će Fed pričekati dok odgovori na ta pitanja ne budu jasniji.

U prošloj godini je, zahvaljujući popuštanju inflacije u SAD-u, Fed u tri navrata smanjio kamate, za ukupno jedan procentni poen.

No, kako ekonomija stabilno raste, dok je inflacija i dalje znatno iznad planiranih dva odsto, u ovoj godini se očekuju samo dva reza kamata Fed-a, i to za ukupno pola procentnog poena.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle, nakon što je ECB smanjila kamatne stope za dodatnih 0,25 procentnih poena.

To je već peto smanjenje kamata otkako je ECB u junu prošle godine počeo da popušta monetarnu politiku.

Zahvaljujući tome, STOXX 600 indeks najvažnijih evropskih dionica dostigao je prošle sedmice rekordne vrijednosti. U cijelom januaru skočio je više od šest odsto.

Londonski FTSE indeks ojačao je dva odsto na 8.673 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,6 odsto na 21.732 poena, a pariski CAC 0,3 odsto na 7.950 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS