Wall Street oštro pao

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim berzama cijene dionica su ove sedmice pale, jer se ulagači plaše trgovinskog rata, s obzirom na to da je američki predsjednik, Donald Trump, najavio nove carine, što bi moglo negativno da utiče na rast svjetske privrede.

Na Wall Streetu je Dow Jones potonuo 2,5 odsto na 43.428 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,7 odsto na 6.013 poena, a Nasdaq indeks 2,5 odsto na 19.524 boda.

Indeksi su najviše pali u petak, kada je ulagače zabrinuo niz podataka koji ukazuju na usporavanje rasta američke privrede i slabljenje raspoloženja potrošača, prenosi Hina.

„Poslovni optimizam kopni zbog povišene nesigurnosti”, rekao je ekonomista u firmi S&P Global, Chris Williamson.

Dan prije ulagače je zabrinuo poslovni izvještaj Walmarta. Doduše, rezultati najvećeg svjetskog trgovačkog lanca bili su solidni, no Walmart je objavio da očekuje rast prodaje u svojoj fiskalnoj godini samo između tri i četiri odsto.

To je manji rast nego što su analitičari procjenjivali i nagovještava da se može očekivati slabljenje potražnje potrošača.

“Kako potrošnja čini 70 odsto američke ekonomije, Walmart-ove slabe smjernice dovele su do nervoze u pogledu snage potrošača i njihove potrošnje u budućnosti. To je izazvalo pritisak na dionicu Walmarta, što se potom proširilo na cijelo tržište”, objasnio je analitičar u firmi Dakota Wealth, Robert Pavlik.

Rezultati Walmarta takođe su dali uvid u to kako će kompanija proći zbog sve dužeg popisa proizvoda koje Trump želi da carini.

U srijedu je taj popis proširen na drvnu građu, automobile, poluprovodnike i ljekove.

Postavlja se pitanje hoće li druge ekonomske sile, uključujući Kinu i Evropsku uniju (EU), odgovoriti povećanjem carina na uvoz američkih proizvoda, što bi dovelo do trgovinskog rata. U fokusu ulagača bio je i zapisnik s posljednje sjednice čelnika američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), kada su zbog povišene inflacije ostavili kamatne stope nepromijenjene.

Zapisnik nije donio nikakva iznenađenja. Pokazao je da su čelnici Fed-a zabrinuti zbog povišene inflacije i mogućeg uticaja Trumpovih politika, posebno carinske, na njihove napore da spuste inflaciju na planirane vrijednosti.

A to znači da Fed najvjerovatnije neće tako skoro nastaviti sa smanjenjem kamata.

I na najvećim evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,8 odsto na 8.659 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo jedan odsto na 22.287 poena, a pariski CAC 0,3 odsto na 8.154 boda.

No, STOXX 600 indeks najvažnijih evropskih dionica blago je porastao, već devetu sedmicu zaredom, pa je tokom sedmice dostigao nove rekorde.

