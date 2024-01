Wall Street dostigao rekordne vrijednosti

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su ove sedmice berzanski indeksi porasli, pri čemu je S&P 500 dostigao rekordnu vrijednost, no evropske berze su pale jer su splasnula očekivanja da će Evropska centralna banka (ECB) u martu smanjiti kamate.

Na Wall Streetu je Dow Jones ojačao 0,7 odsto na 37.863 boda, dok je S&P 500 porastao 1,2 odsto na 4.839 poena, a Nasdaq indeks 2,2 odsto na 15.310 bodova.

U petak je S&P 500 dostigao najvišu vrijednost u istoriji, no početak sedmice nije nagovještavao takav razvoj događaja, prenosi Hina.

U prva dva dana cijene dionica su pale, jer su splasnule špekulacije o smanjenju kamata američke centralne banke već u martu, s obzirom na to da podaci ukazuju na stabilan rast ekonomije.

Uz to, čelnici Federalni rezervi (Fed) poručili su da nema potrebe žuriti sa smanjenjem kamata.

Još prije desetak dana procjenjivalo se da postoji gotovo 80 odsto izgleda da će Fed u martu smanjiti kamate, a sada su ti izgledi pali na samo oko 50 odsto.

No, u četvrtak je uslijedio zaokret na tržištu, što se najviše zahvaljuje oporavku tehnološkog sektora, nakon optimističnih prognoza o potražnji za čipovima.

Cijena dionice Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) skočila je taj dan gotovo deset odsto, nakon što je taj najveći ugovorni proizvođač čipova u svijetu objavio da u ovoj godini očekuje rast prihoda više od 20 odsto, zahvaljujući potražnji za čipovima za vještaćku inteligenciju.

To je podstaklo i rast cijena dionica američkih proizvođača čipova, između ostalih, Nvidie i Advanced Micro Devicesa.

Snažno su porasle i cijene dionica Apple-a, Microsofta i drugih tehnoloških divova.

Zahvaljujući tome, u petak je S&P 500 indeks dostigao rekordnu vrijednost, nadmašivši onu iz januara 2022. godine.

Te godine je zbog koronakrize S&P 500 potonuo 19 odsto, no lani je skočio oko 24 odsto, a dodatno je ojačao i na početku ove godine.

A na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 2,1 odsto na 7.461 bod, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,9 odsto na 16.555 poena, a pariski CAC 1,3 odsto na 7.371 bod.

Pad indeksa posljedica je poruka zvaničnika ECB-a da je prerano razmišljati o smanjenju kamatnih stopa.

Zbog toga su splasnule špekulacije da će ECB smanjiti kamate već u martu, pa se sada nagađa da bi to mogao učiniti u aprilu.

