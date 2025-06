Vuksanović: Do naredne sezone biće završena najproblematičnija gradilišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Do naredne ljetnje turističke sezone biće završena najproblematičnija gradilišta na putevima u Crnoj Gori, saopštio je direktor Uprave za saobraćaj, Radomir Vuksanović.

Prema njegovim riječima, turisti imaju razumijevanja za to, jer je slična situacija sa gužvama u saobraćaju u zemljama regiona, prenosi portal RTCG.

Vuksanović je rekao da turisti nijesu navikli na gradilišta na putevima, ali da su saobraćajne gužve prisutne u svim turističkim zemljama.

“Naša prednost je to što ćemo u ovoj godini mi sve te radove da završimo, ukoliko ne budemo imali većih problema, tako da sljedeće ljeto neće biti ni gradilišta na bulevaru Tivat-Jaz, ni Mojkovac – Berane, kao ni brojnih drugih. Nadam se da ćemo ta najteža i najveća, najproblematičnija gradilišta, već do sljedeće ljetne turističke sezone završiti”, rekao je Vuksanović u emisiji Mreža.

Kako tvrdi, polovina dionice, odnosno osam kilometara bulevara Tivat-Jaz, biće pod asfaltom do kraja juna.

“Veliki su napori i samog izvođača na ovoj dionici kao i svih drugih institucija koje su uključene u realizaciju ovoga projekta, kako kolega iz Regionalnog vodovoda, tako i Uprave za katastar koja se bavi eksproprijacijom. Ja računam da otprilike do kraja juna ćemo imati već nekih osam kilometara, odnosno, pola dionice pod asfaltom”, kazao je Vuksanović.

On je naveo da situaciju otežava to što se radovi izvode pod saobraćajem.

Izgradnja bulevara u Podgorici podijeljena je u tri faze.

“Prva faza je dionica od kružnog toka kod Vodovoda pa sve do bivše fabrike “19. decembar”. Trenutno smo zatvorili samo jednu dionicu između ulice Kralja Nikole i Radosava Burića. Utvrđuje se stanje postojećih instalacija, počeli su neki radovi da se izvode. Kao što smo i očekivali, stanje na terenu ne odgovara katastru koji imamo, ali u svakom slučaju nije to nešto što nas ne prati na gotovo svakom projektu gdje izvodimo radove u samom gradskom jezgru, tako da ćemo i to polako da rješavamo”, kazao je Vuksanović.

Dužina bulevara je 3,2 kilometra, što znači postavljanje potpuno novih instalacija na kompletnoj dionici.

“Postavljanjem instalacija rješavaćemo i komunalno opremanje budućih lokacija, tj. sve nove zgrade koje se prave na toj dionici. Na ta 3,2 kilometra biće potpuno nova rasvjeta, biciklističke staze, trotoari i sve to što ide uz savremene saobraćajnice”, rekao je Vuksanović.

Vuksanović je kazao da će pokušati da za šest mjeseci prekriju dionicu asfaltom.

On je objasnio da se paralelno radi i druga faza, a nakon toga i treća.

Kada je riječ o jugozapadnoj obilaznici u Podgorici, Vuksanović je kazao da su stigle tri ponude i da se još vrše evaluacije.

Govoreći o obilaznici oko Rožaja rekao je da će se potruditi da se što prije nađe novi izvođač radova, a kada je riječ o rekonstrukciji puta od Lepenca do Ribarevina cilj je da taj posao bude završen do kraja godine.

“Dionica Ribarevine-Berane neće biti završena do kraja avgusta kada je planirano”, kazao je Vuksanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS