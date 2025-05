Vuković u službenoj posjeti Velikoj Britaniji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Ministarstva finansija, predvođena ministrom Novicom Vukovićem, učestvovaće na Godišnjem sastanku Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji će se ove sedmice održati u Londonu.

Iz Ministarstva finansija su kazali da godišnji sastanak Odbora guvernera kroz sadržajnu agendu okuplja donatore EBRD-a i istaknute učesnike iz cijelog svijeta. Događaj, između ostalog, predviđa usvajanje Rezolucije o odobravanju sledećeg Strateškog i kapitalnog okvira 2026-2030 i izbor predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora za 2025-2026. godinu.

Oni su najavili da će sastanku u Londonu prisustvovati veliki broj učesnika, guvernera EBRD-a, vladinih delegacija, kao i privrednika iz zemalja sa kojima EBRD ima poslovne kontakte i u kojima investira, a istaknuti govornici iznijeće mišljenja o ključnim aktuelnim globalnim temama.

Vuković će tokom boravka u Londonu učestvovati u zvaničnim sesijama, a imaće i niz bilateralnih razgovora sa visokim zvaničnicima EBRD-a i predstavnicima partnerskih zemalja. Takođe, on će u okviru skupa predstaviti reformske aktivnosti i investicioni potencijal Crne Gore.

“Učešće na ovom prestižnom događaju predstavlja značajnu priliku za jačanje ekonomske saradnje i unapređenje pozicije Crne Gore kao atraktivne destinacije za strane investicije”, navodi se u saopštenju.

