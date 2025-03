Vuković u službenoj posjeti Beču

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska delegacija, na čelu sa ministrom finansija Novicom Vukovićem, učestvovaće na Ministarskoj konferenciji pod nazivom Reforme finansijskog izvještavanja i izvještavanja o održivosti: kretanje kroz zelenu i digitalnu agendu, koja počinje danas u Beču.

Konferenciju, koja traje do srijede, organizuje Centar za reformu finansijskog i održivog izvještavanja (CFRR), koji je dio Globalne prakse upravljanja Grupe Svjetska banka (WB), koja podržava reformu finansijskog i održivog izvještavanja u javnom sektoru, korporativnom sektoru i državnim preduzećima.

Iz Ministarstva finansija su rekli da je cilj konferencije podizanje svijesti i mobilisanje političke podrške reformama finansijskog izvještavanja i izvještavanja o održivosti u skladu sa međunarodnim standardima, kao i da unaprijedi donošenje odluka, odgovornost, transparentnost i postizanje razvojnih ciljeva.

Tokom tri dana, učesnici će razmjenjivati iskustva i najbolje prakse u primjeni novih standarda izvještavanja o održivosti, uz istovremeno razmatranje izazova i prilika koje nosi digitalizacija finansijskog sektora.

Vuković i ostali članovi delegacije imaće aktivno učešće, s ciljem poboljšanja nacionalnog sistema izvještavanja, u skladu sa međunarodnim standardima, te jačanja kapaciteta u oblasti održivosti i zelene ekonomije.

„Očekuje se da će konferencija pružiti značajne smjernice za dalji razvoj finansijskog sektora i osavremenjavanje poslovnih praksi u Crnoj Gori i šire“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS