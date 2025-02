Vuković: Osjeća se podrška EU, ali nas očekuje dosta posla

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kod evropskih partnera se osjeća optimizam i kontinuirana podrška, ali Vladu očekuje dosta truda i posla, za koji je čvrsto opredijeljena i potpuno spremna, poručio je ministar finansija Novica Vuković nakon sastanaka sa briselskim zvaničnicima.

Vuković će u Briselu sastao sa, generalnim direktorom Generalnog direktorata za proširenje i istočno susjedstvo Gertom Janom Kopmanom i direktoricom za Zapadni Balkan, Valentinom Superti.

Kopman i Supersti su, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, iskazali riječi podrške i ohrabrenja za Crnu Goru, kao narednu članicu Evropske unije (EU).

Kopman je izrazio zadovoljstvo zbog dobrih rezultata koji su ostvareni u kratkom roku i potvrdio da su, EK i on, nedvosmisleno uvjereni da će Crna Gora, ako ovako nastavi ispuniti svoju ambicioznu evropsku agendu do 2028. godine.

Vuković je sa visokim briselskim zvaničnicima razgovarao o poglavljima planiranim za zatvaranje tokom ove godine, koja su u koordinaciji Ministarstva finansija, kao i ostalim poglavljima iz nadležnosti resora koja se odnose na ekonomsku i monetarnu uniju, finansijske usluge, poreski sistem.

Vuković je ukazao na proaktivnost, posvećenost, kvalitet i blagovremenost Vlade Crne Gore u ispunjavanju obaveza iz zahtjevne, ali dostižne EU agende.

On je ukazao i na aktivnosti koje se, na operativnom nivou, sprovode u cilju tehničke realizacije priključenja banaka koje posluju u Crnoj Goru u platni promet EU (SEPA).

Vuković je saopštio da će Ministarstvo finansija predstavljati akceleratora promjena, ističući da se, institucija kojom rukovodi, ne zalaže za promjene na papiru kako bi samo ispunila određene zadatke, već za korijenite promjene u društvu.

Vuković je, sa šeficom Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Crnu Goru Minom Brajović i ambasadorom Crne Gore pri EU, Petrom Markovićem, održao follow up sastanke sa generalnim direktorom Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) Vileom Italom.

Na sastancima je razgovarano o mjerama na putu borbe protiv ilegalne trgovine duvanskim proizvodima, odnosno obezbjeđivanje institucionalnih kapaciteta za praćenje kretanja, pronalaska duvanskih proizvoda (T&T sistem), kao i njihovog usaglašavanja sa zahtjevima postavljenim Direktivom EU o duvanskim proizvodima.

Vuković je sa visokim briselskim zvaničnicima razgovarao i o predstojećem ministarskom samitu, čiji je Crna Gora domaćin u martu i pozvao ih da učestvuju.

Tema ministarskog sastanka, koji se organizuje na visokom nivou, a uz podršku SZO, je eliminacija nezakonite trgovine duvanom i fiskalnih mjera kao instrumenta efikasne kontrole upotrebe duvana.

