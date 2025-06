Vuković na zatvaranju poglavlja o javnim nabavkama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Novica Vuković prisustvovaće danas u Briselu Međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije (EU), na kojoj se očekuje zatvaranje pregovaračkog poglavlja 5 – Javne nabavke.

“To je prvo poglavlje iz nadležnosti Ministarstva finansija koje će Crna Gora zatvoriti za 13 godina, odnosno od početka pregovaračkog procesa”, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Crna Gora će na taj način napraviti još jedan značajan korak u pregovaračkom procesu, a Ministarstvo finansija, kao nosilac Poglavlja 5, dobiće snažnu potvrdu ispunjenosti uslova za upravljanje javnim sredstvima u skladu sa najboljom evropskom praksom.

