Vuković na forumu u Južnoafričkoj Republici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Novica Vuković učestvovaće, na poziv Svjetske banke, na redovnom godišnjem Forumu za poreske markice i sledljivost (TSTF), koji se održava u Kejptaunu u Južnoafričkoj Republici.

Iz Ministarstva su objasnili da forum okuplja vladine organe zadužene za sprovođenje akcizne i carinske politike, predstavnike inspekcijskih organa i policije, regulatore, proizvođače i distributere cigareta, alkohola i drugih akciznih proizvoda, kao i dobavljače tehnologija za autentifikaciju i serijalizaciju i sistemske integratore.

„Forum ima za cilj razmjenu informacija i iskustava o najnovijim dostignućima u sistemima poreskih markica i sledljivosti, kao i potencijalnim rješenjima za rastuće izazove koji će državama omogućiti da očuvaju značajne prihode od akciznih proizvoda“, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Oni su kazali da je forum prilika i za unapređenje bilateralnih i multilateralnih odnosa u oblasti fiskalne politike, što je u interesu daljeg jačanja ekonomskih veza sa međunarodnom zajednicom.

Na forumu će se, kako je najavljeno, diskutovati o ključnim temama vezanim za implementaciju i unapređenje sistema poreskih markica, koje služe kao efikasan alat za praćenje i kontrolu poreskih obaveza, kao i za jačanje sledljivosti finansijskih transakcija.

„Takođe, biće riječi o novim tehnologijama, digitalizaciji poreskog sistema, te metodama za poboljšanje saradnje između zemalja u oblasti poreske politike“, navodi se u saopštenju.

Forumu će, pored Vukovića, prisustvovati i vršiteljka dužnosti direktorice Uprave carina, Maja Vučinić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS