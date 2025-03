Vukićević: Imam određene rezerve prema sporazumu sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarka saobraćaja Maja Vukićević kazala je da ima određene rezerve prema sporazumu sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina.

Ona je rekla da na elektronskoj sjednici Vlade nije podržala Predlog osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i UAE.

“Razlog za to je što imam određene rezerve prema predloženom sporazumu”, navela je Vukičević, objavljeno je na Facebook stranici Demokratske narodne partije (DNP).

Ona je poručila da se ne protivi investicijama, već naprotiv, da smatra da su potrebne Crnoj Gori.

“Međutim, Velika plaža je prirodno bogatstvo koje treba da sačuvamo, i ne mislim da je dobro da se cijela njena teritorija ustupi investitorima bez prethodnih jasnih garancija i analiza”, rekla je Vukićević.

Ona je kazala da vjeruje da ovakvi projekti moraju biti dobro razmotreni, uz potpunu transparentnost, kako bi bili sigurni da su u najboljem interesu države i građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS