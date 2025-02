Vučinić predsjednik Odbora direktora COTEE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE) je na konstitutivnoj sjednici u ponedjeljak za predsjednika tog tijela izabrao Maksima Vučinića.

Vučinić je master inženjer elektrotehnike.

Iz COTEE su podsjetili da je Vlada na sjednici održanoj 30. januara imenovala novi saziv Odbora direktora COTEE.

U Odbor direktora su, pored Vučinića, i Nermin Škretović i Đorđije Ostojić.

