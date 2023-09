Vučinić izabran za predsjednika Odbora direktora EPCG Željezare

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Za predsjednika Odbora direktora EPCG Željezare Nikšić izabran je lider Radničke partije, Maksim Vučinić.

Vučinić je tu informaciju potvrdio za portal RTCG.

Za Vučinića su glasala četiri člana borda direktora, prenosi portal RTCG.

U avgustu na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora EPCG Željezare Nikšić nije izabran predsjednik Odbora, jer tada nijedan kandidat nije imao neophodnu većinu.

Novi i prošireni sastav Odbora direktora Željezare, čiji su članovi izabrani na 73. sjednici Odbora direktora EPCG, čine pored Vučinića i Lidija Nikolić, Milinko Čvorović, Ratko Dubljević, Fuad Feratović, Đorđije Garčević i Radovan Đikanović.

EPCG Željezara Nikšić, kćerka je kompanija EPCG, koja je počela da radi krajem februara.

EPCG je kupila Željezaru za 20 miliona EUR od turske Tosyali grupe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS