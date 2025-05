Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vrlo uspješna promocija Crne Gore na Svjetskoj izložbi EXPO 2025 izazvala je veliko interesovanje japanske javnosti, što je izuzetno važno sa aspekta vidljivosti Crne Gore, ocijenio je direktor Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), Akihiko Tanaka.

Kako je saopšteno iz Vlade, premijer Milojko Spajić posjetio je sjedište JICA u Tokuju i ukazao na vrlo uspješnu saradnju Crne Gore i Japana na planu kulture i izgradnje kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa.

On je naveo da očekuje da će se projekti u tim oblastima nastaviti na obostrano zadovoljstvo.

Prema riiječima Spajića, u prethodnom periodu dvije zemlje imale su ograničenu, ali vrlo uspješnu saradnju u oblasti kulture i zaštite od katastrofa.

„Siguran sam da su se stekli uslovi za disperziju oblasti u kojima možemo pronaći zajednički interes, posebno na planu izgradnje infrastrukture i privlačenja investicija”, poručio je Spajić.

U saopštenju se navodi da je, na toj liniji, Tanaka izrazio interesovanje za finansiranje infrastrukturnih projekata imajući u vidu da je, kako je istakao, demokratsko upravljanje na zavidnom nivou i da je fiskalna stabilnost u Crnoj Gori značajno unaprijeđena, što predstavlja dobru bazu za uspjeh u izgradnji saobraćajne infrastrukture i realizaciju kapitalnih projekata.

„U kontekstu razgovora o turističkoj promociji Crne Gore, Tanaka je naglasio da je vrlo uspješna promocija Crne Gore na EXPO 2025 i sama posjeta Spajića Japanu izazvala veliko interesovanje japanske javnosti, što je izuzetno važno sa aspekta vidljivosti Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

On je rekao da je proslava Nacionalnog dana Crne Gore imala ogroman uspjeh i da je Spajićeva posjeta Japanu jedna od najvažnijih tema u njihovoj javnosti.

„Vi ste najbolji promoter Crne Gore”, kazao je Tanaka tokom susreta sa Spajićem.

Sagovornici su se, kako je saopšteno, saglasili da su nakon radne posjete Japanu stvoreni politički preduslovi da se i saradnja dvije zemlje u domenu ekonomije i turizma unaprijedi na obostrano zadovoljstvo.

