Vrijednost spora još nije utvrđena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Finansijsko vještačenje u sudskom postupku koji se vodi po tužbi bivšeg direktora Montekarga, Muradifa Grbovića protiv te državne kompanije za teretni željeznički saobraćaj nije sprovedeno pa zasada nije utvrđena vrijednost spora.

Ta informacija je za Vijesti saopštena iz kabineta direktora Montekarga Vladimira Božovića na pitanje u kojoj je fazi sudski postupak po tužbi koju je je Grbović pokrenuo tražeći naknade za navodno neiskorišćene godišnje odmore za pet godina kada je bio direktor.

U tužbi koja je predata Osnovnom sudu u Podgorici 28. oktobra prošle godine se navodi da je on zasnovao radni odnos u ovoj kompaniji 8. juna 2017. godine, kada je postao direktor, a da je razriješen 5. februara prošle godine, kao i da u tom periodu dok je bio direktor nije išao na godišnji odmor pa traži naknadu tog prava za 2017, 2018, 2019, 2020. i 2021.

U tužbi je navedeno da za dokazivanje svog prava na ove naknade traži uvid u svoj personalni dosije u kompaniji, kao i vještačenje sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke. On nije naveo iznos naknade koju traži, već da se ona utvrdi u periodu vještačenja, ali da se dodaju zatezne kamate i troškovi sudskog postupka.

Iz državne kompanije su pojasnili da su 29. septembra prošle godine dostavili odgovor na tužbu u kojem je predložio da Osnovni sud tužbu odbaci kao neurednu, ili da ako nađe da nema mjesta odbacivanju, tužbeni zahtjev odbije kao neosnovan.

”Osnovni sud je 2. decembra prošle godine donio rješenje kojim je odbacio tužbu u ovoj pravnoj stvari iz razloga navedenih u odgovoru na tužbu koji se tiču neurednosti tužbe. Tužilac (Grbović) je 15. decembra prošle godine uložio žalbu na rješenje Osnovnog suda pa je nakon sprovedenog žalbenog postupka Viši sud u Podgorici 8. aprila ove godine donio rješenje kojim je ukinuo rješenje Osnovnog suda i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak”, saopšteno je iz kabineta direktora Montekarga.

Parnični postupak je, kak ose dodaje, time nastavljen, a pripremno ročište, na kojem su preloženi svi relevantni dokazi koji će se izvesti u daljem toku postupka, održano je 27. septembra ove godine. S obzirom na to da je tek okončano pripremno ročište, nije sprovedena radnja finansijskog vještačenja pa je tako zasada vrijednost spora neutvrđena.

U odgovoru na tužbu iz Montekarga su ranije naveli da u arhivi kompanije postoje rješenja o korišćenju godišnjeg odmora Grbovića za 2017, 2018, 2019. i 2020. godinu, koje je potvrdio tadašnji odbor direktora.

