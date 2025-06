Vrijednost investicije 1,8 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković i direktor Tehnogradnje, Mirko Bjeković, potpisali su danas u Opštini Pljevlja ugovor o izgradnji prve Kuće poljoprivrede u Crnoj Gori, vrijednosti od 1,8 miliona EUR.

Joković je kazao da je to prva Kuća poljoprivrede u državi u kojoj će, osim regionalne kancelarije Direktorata za plaćanja, biti smještene savjetodavne službe i nadležne inspekcije Ministarstva iz oblasti poljoprivrede i bezbjednosti hrane i opštinski Sekretarijat za poljoprivredu.

„Na taj način će poljoprivredni proizvođači iz Pljevalja na jednom mjestu dobiti sve potrebne informacije i usluge. Vjerujemo da će ovo biti administrativni centar za razvoj poljoprivrede u Pljevljima i kuća svih poljoprivrednih proizvođač i za poljoprivrednike iz Žabljaka, jer će kancelarija biti nadležna za ove dvije opštine, sa 46 zaposlenih”, rekao je Joković.

On je istakao da je od velikog značaja što se prvi ovakav objekat gradi u Pljevljima, uzimajući u obzir broj poljoprivrednih proizvođača iz ovog dijela Crne Gore i njihov značaj za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju.

Potpisivanju ugovora je prisustvovao i predsjednik Opštine Dario Vraneš, kao i državni sekretar Ministarstva, Krsto Rađenović, direktor Direktorata za plaćanja Marko Radonjić i menadžerka MIDAS projetka Gorica Radulović.

“Radi se o prostoru od preko 600 kvadrata, na površini od 1,63 hiljade kvadrata. Vrijednost investicije je 1,8 miliona EUR. Izvođač radova je konzorcijum Tehno-Gradnja, Pljevlja i Cema Podgorica, dok će nadzor sprovoditi Nik com iz Nikšića. Rok za realizaciju je 12 mjeseci”, precizira se u saopštenju.

Ministarstvo poljoprivrede je u skladu sa akcionim planom za zatvaranje Poglavlja 11 – poljoprivreda, dužno da uspostavi mrežu regionalnih kancelarija.

U Bijelom Polju je uspostavljena prva kancelarija 2020. godine, a nakon Pljevalja, Joković će naredne godine potpisati ugovor za izgradnju Kuće poljoprivrede u Beranama, dok je u toku postupak nabavki za izgradnju projekta u Nikšiću.

Sve aktivnosti realizuju se u okviru MIDAS 2 projekta, koji finansira Svjetska banka.

Izgradnja kuće poljoprivrede u Nikšiću i otvaranje kancelarije u Baru biće realizovane u okviru novog kreditnog angažmana Svjetske banke, čija je priprema u toku, za potrebe finansiranja projekta za razvoj sektora poljoprivrede i ribarstva, kao i sektora bezbjednosti hrane, veterine i fitosanitarnih poslova.

Regionalna kancelarija u Podgorici biće otvorena nakon što se oslobodi prostor u kome se trenutno nalaze prostorije Direktorata za plaćanja.

„Na taj način biće uspostavljena mreža regionalnih kancelarija koje će biti nadležne za operativno sprovođenje direktnih plaćanja, mjera ruralnog razvoja i mjera zajedničke organizacije tržišta“, zaključuje se u saopštenju.

