Vranac Pro Corde blista u Londonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vina kompanije Plantaže osvojila su značajne nagrade na najprestižnijem svjetskom vinskom takmičenju Decanter World Wine Awards 2025 u Londonu.

“Nakon velikih priznanja u Njemačkoj i Grčkoj, vina kompanije Plantaže ostvarila su još jedan značajan međunarodni uspjeh. Ovoga puta, sjajne vijesti stižu iz Londona, sa najprestižnijeg svjetskog vinskog takmičenja Decanter World Wine Awards 2025”, rekli su iz kompanije.

Među više od 17 hiljada uzoraka iz 57 zemalja, zlatnom medaljom nagrađen je Vranac Pro Corde 2021, koje je nedavno u Grčkoj proglašen najboljim vinom Balkana, kao i najboljim crvenim vinom Balkana.

“Uz zlato za Vranac Pro Corde, srebrne medalje osvojili su i Premijer 2017, Vranac Barrique 2021 i arhivsko vino Grand Reserve 2005, dok je Nota 2024 nagrađena bronzom”, dodaje se u saopštenju.

U izuzetno jakoj konkurenciji, vina Plantaža su se izdvojila svojom autentičnošću i dosljednim kvalitetom, donoseći Crnoj Gori nova priznanja, dodatno osnažujući reputaciju sorte Vranac na globalnoj vinskoj sceni.

Takmičenje organizuje ugledni magazin Decanter, a ocjenjivanje je sproveo žiri sastavljen od 254 eksperata iz 35 zemalja, uključujući brojne nosioce titule Master of Wine i Master Sommelier, što dodatno potvrđuje značaj i težinu osvojenih medalja.

“Ova priznanja nadovezuju se na izvanredan niz uspjeha koji su vina Plantaža ostvarila tokom ove godine, od takmičenja Mundus Vini u Njemačkoj do Balkans International Wine Competition u Grčkoj, potvrđujući time lidersku poziciju Plantaža u vinskoj industriji jugoistočne Evrope”, naveli su iz kompanije.

Ostvarenja poput ovih, kako su kazali, nijesu samo priznanje za posvećen rad i kvalitet, već i potvrda njihove šire vizije da vino nije samo poljoprivredni proizvod, već nosilac identiteta, kulture i duha zemlje iz koje potiče.

“Svaka medalja koju vina Plantaža osvoje na međunarodnoj sceni, snažno promoviše Crnu Goru kao autentičnu i prepoznatljivu vinsku destinaciju”, zaključuje se u saopštenju.

