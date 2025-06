Vranac Pro Corde 2021 proglašen za najbolje vino Balkana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vino kompanije “13. Jul – Plantaže” Vranac Pro Corde 2021 proglašeno je za najvolje vino Balkana na Balkans International Wine Competition (BIWC), najznačajnijem regionalnom ocjenjivanju vina, koje je ove godine održano u grčkom gradu Nausa.

Iz Plantaža su rekli da je najveće priznanje takmičenja Grand Trophy, za najbolje vino Balkana, kao i titula najboljeg crvenog vina Balkana, dodijeljeno Vrancu Pro Corde 2021.

„Time je još jednom potvrđen njegov status legende regionalne vinske scene i kontinuitet vrhunskog kvaliteta koji ovo vino godinama demonstrira“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da to prestižno priznanje, uz duplu zlatnu medalju, još snažnije pozicionira Pro Corde kao jedno od najistaknutijih crvenih vina jugoistočne Evrope.

„Vino koje je prvi put proizvedeno prije više od tri decenije, i danas briljira na najvišim takmičarskim nivoima“, rekli su iz Plantaža.

Kako su kazali, pored tog izuzetnog uspjeha, i druga vina Plantaža su ostvarila zapažene rezultate.

„Dupla zlatna medalja pripala je vinu Vranac Barrique 2020, dok su zlatom okićeni i arhivsko vino Grand Reserve 2005 i Stari podrum Vranac 2018. Sve zlatne medalje, ove godine, dodijeljene su vinima proizvedenim od autohtone sorte Vranac, čime se potvrđuje njegova neprikosnovena pozicija simbola vinskog identiteta Crne Gore i lidera među vinskim sortama Balkana“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su srebrnim medaljama nagrađeni Nota 2024, Val Brut 2021, Premijer 2017 i Vladika 2021, dok su bronzom ovjenačni Malvazija 2024 i Vranac Reserve 2018.

Iz Plantaža su rekli da su ponosni na rezultate koji potvrđuju njihovu beskompromisnu posvećenost kvalitetu.

„Ovo su priznanja našem timu, našem radu i vinima Plantaža, koja dostojanstveno i na najbolji način predstavljaju Crnu Goru u svijetu,” poručili su iz Plantaža.

U saopštenju se navodi da pomenute nagrade dolaze kao nastavak uspješnog niza međunarodnih priznanja u ovoj godini, nakon osvajanja sedam zlatnih medalja na takmičenju MundusVini u Njemačkoj, jednom od najvećih i najuglednijih takmičenja u svijetu vina.

„Kompanija Plantaže nastavlja da potvrđuje svoj status vodeće vinske kuće Balkana, s jasnom strategijom zasnovanom na autentičnosti, znanju i tradiciji, usmjerenoj ka proizvodnji vina vrhunskog kvaliteta“, poručuje se u saopštenju.

