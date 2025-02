Voli ne smije biti meta nezadovoljstva građana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Voli nije i ne može biti odgovoran za ekonomske prilike u Crnoj Gori, a ponajmanje za inflaciju, zbog čega ne smije biti meta na koju se usmjerava nezadovoljstvo građana, saopštili su iz te kompanije.

Oni su dodali da je Voli, prije svega, sigurnost za više hiljada radnika i desetine hiljada ljudi koji posredno ili neposredno ostvaruju egzistenciju kroz taj lanac.

„Želimo iskreno da se zahvalimo na ukazanom povjerenju i snažnoj podršci u svjetlu izazova s kojima smo se suočili. Vaša reakcija jasno je pokazala da vjerujete u nas i da ste na strani istine, a mi smo odlučni da to povjerenje i dalje opravdavamo“, navodi se u saopštenju.

Iz Volija su poručili da kao sistem funkcionišu prema strogim pravilima evropskih institucija, za šta je potvrda i suvlasništvo EBRD, domaći lanac koji osjeća odgovornost prema lokalnoj zajednici, privredi i društvu.

Oni su kazali da kroz redovno plaćanje poreza i drugih obaveza doprinose stabilnosti javnih finansija i razvoju društva u cjelini.

„Posebno smo zahvalni našim poslovnim partnerima i saradnicima na porukama podrške. U trenucima kada ste suočeni s neosnovanim napadima, priznanja onih koji poznaju prilike i vrijednosti našeg poslovanja imaju poseban značaj“, rekli su iz Volija.

Oni su saopštili da su svjesni izazova koje donosi ekonomska situacija i da nastavljaju da ulažu maksimalne napore kako bi, u saradnji s dobavljačima i proizvođačima, osigurali najpovoljnije cijene.

„Naš cilj ostaje isti – da Voli bude mjesto gdje kupujete po najboljim cijenama, s najbogatijim asortimanom i vrhunskom uslugom“, kazali su iz Volija.

Posebnu zahvalnost uputili su Voli timu –zaposlenima, na koje su, kako su saopštili, ponosni.

„Pokazali smo snagu zajedništva, lojalnosti i vrijednosti na kojima gradimo naš uspjeh, a posebno snagu brenda“, rekli s predstavnici Volija.

Oni su se zahvalili potrošačima što su već 30 godina uz njih.

„Vi ste naša najveća snaga i motivacija da nastavimo podizati standarde i doprinositi kvalitetu života u Crnoj Gori“, zaključuje se u saopštenju.

