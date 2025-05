Vlada utvrdila predloge zakona o morskom ribarstvu i akvakulturi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila predloge zakona o morskom ribarstvu i akvakulturi, kojima će se, između ostalog, doprinijeti razvoju tih sektora i stvoriti bolji uslovi za efikasno funkcionisanje svih učesnika.

Iz Vlade su saopštili da će se usvajanjem Predloga zakona o morskom ribarstvu, koji je usklađen sa Zajedničkom ribarskom politikom Evropske unije (EU), stvoriti uslovi za dugoročno održivo iskorišćavanje ribljih resursa, detaljno uređenje privrednog, sportsko-rekreativnog i naučno-istraživačkog ribolova, bolju kontrolu ribolovnih aktivnosti i očuvanje i unapređenje riba i drugih vodenih organizama.

U EU se, kako su naveli, veliki značaj pridaje regulisanju ove oblasti.

“Cilj zajedničke ribarske politike je da obezbijedi dugoročnu održivost ribarstva, ali i dostupnost hrane i pristojan životni standard za zajednice koje se bave ribarstvom”, navodi se u saopštenju.

Zakon je predložen u cilju ispunjenja obaveza preuzetih u postupku pristupanja Crne Gore Uniji, vezanih za poglavlje 13 – Ribarstvo.

“Pozitivni efekti predloženog zakona su stvaranje osnova očuvanje ribljih zajednica, zaštita morskih ekosistema i unapređenje životnih uslova ribara”, naveli su iz Vlade.

Takođe, uspostavljanjem pravila propisanih ovim zakonom, u značajnoj mjeri suzbiće se nelegaini ribolov.

Predloženi zakon ne prouzrokuje negativan uticaj u ovoj oblasti, već je pripremljen u cilju širenja mogućnosti za korisnike i regulisanja ove vrlo kompleksne oblasti Zajedničke ribarske politike.

“Primjena ovog propisa ni u kom slučaju ne može izazvati troškove gradanima i privredi, već upravo suprotno – danom ulaska Crne Gore u EU dovešće do mogućnosti obezbjeđivanja dodatnih sredstava kroz Evropski fond za pomorstvo i ribarstvo”, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade je saopšteno da je donošenje Predloga zakona o akvakulturi neophodno radi usklađivanja sa pravnom tekovinom EU u cilju primjene programa podrške za akvakulturu, uz podjelu nadležnosti i uspostavljanje procedura koje su definisane propisima Unije.

„Ovim zakonom stvara se osnov za obezbjeđivanje efikasnog funkcionisanja oblasti akvakulture i uređuje se dozvola i naknada za dozvolu u akvakulturi, njeno ukidanje, kao i stavljanje na tržište proizvoda akvakulture“, navodi se u saopštenju.

Takođe, daju se osnove za donošenje nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture, kao i za obavljanje naučno istraživačkog rada u toj oblasti.

Donošenje ovog zakona proisteklo je iz potrebe usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU, a posebno imajući u vidu da u Crnoj Gori trenutno ne postoji jedinstveno zakonsko rješenje kojim je regulisana akvakultura kao jedna oblast, odnosno marikultura i slatkovodna kultura koju obuhvata jedinstveni zakon.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o strukturnim mjerama i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi.

Ovim zakonom uređuju se način i uslovi za dodjelu sredstava podrške korisnicima kroz strukturne mjere u sektoru ribarstva i akvakulture, kao i državna pomoć.

