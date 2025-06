Vlada utvrdila predlog Zakona o željeznici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila predlog Zakona o željeznici, kojim se stvaraju uslovi za ispunjenje dva od četiri završna mjerila za zatvaranje poglavlja 14 – otvaranje tržišta i uspostavljanje nezavisnog regulatornog i nacionalnog tijela za bezbjednost u željezničkom saobraćaju.

“Iako se više godina ukazivalo na neophodnost usvajanja novog Zakona o željeznici, jasno je da sve do sada nije postojala stvarna politička volja da se ovaj važan reformski korak i preduzme”, kazali su iz Ministarstva saobraćaja.

Jedna od najznačajnijih novina predviđenih zakonom jeste formiranje Agencije za željeznice, koja će preuzeti nadležnosti sadašnje Uprave za željeznice.

“Ovo rješenje je zasnovano na potrebi da se regulator željezničkog tržišta organizuje kao nezavisno tijelo, u skladu sa evropskim propisima, posebno članom 55 Recast direktive 2012/34/EU, koji zahtijeva funkcionalnu i pravnu nezavisnost nacionalnog regulatornog tijela”, dodali su iz Ministarstva.

Trenutni organizacioni model, prema kojem je Uprava za željeznice dio državne uprave i podliježe reviziji Ministarstva kao drugostepenog organa, ne ispunjava evropske standarde o nezavisnosti regulatora.

Stoga je predloženo formiranje Agencije koja će, kao pravno i funkcionalno odvojeno tijelo, omogućiti punu usklađenost sa EU zakonodavstvom.

Rješenje je izrađeno u skladu sa Zakonom o državnoj upravi i mišljenjem Ministarstva javne uprave.

Predlogom Zakona se, pored Recast direktive, transponuje i Direktiva o dodjeli ugovora o pružanju usluga od javnog interesa, čime se dodatno jačaju mehanizmi tržišne konkurencije i unapređenja željezničkih usluga, uz obezbjeđenje jednakih uslova za sve operatere bilo da su u državnom ili privatnom vlasništvu.

“Zakon je izrađen kroz širok konsultativni proces, u saradnji sa relevantnim institucijama i željezničkim kompanijama, a sve primjedbe i sugestije su pažljivo razmotrene i uvrštene u konačni tekst. Nakon usaglašavanja sa preporukama Evropske komisije, dobijeno je i zvanično pozitivno mišljenje EK kojim se potvrđuje da je tekst Zakona u potpunosti usklađen sa relevantnim EU propisima”, rekli su iz Ministarstva.

Primjena Zakona predviđena je od 1. januara naredne godine, imajući u vidu da je u toku i priprema zakona o bezbjednosti i interoperabilnosti željeznice, koji je jednako važan za ispunjavanje završnih obaveza iz poglavlja 14.

“Rad na ovom zakonu je u završnoj fazi, a nakon dobijanja mišljenja nadležnih institucija, biće upućen EK”, dodali su iz Ministarstva.

Ovim zakonskim rješenjem Crna Gora potvrđuje odlučnost da modernizuje željeznički sektor i dodatno ubrza proces evropskih integracija, uz jačanje transparentnosti, konkurentnosti i bezbjednosti u željezničkom saobraćaju.

