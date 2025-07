Vlada utvrdila Predlog zakona o kontroli državne pomoći

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o kontroli državne pomoći kojim su definisana pravila za dodjelu pomoći, procedure za ocjenu i kojim se daje nadležnost Ministarstvu finansija za izradu, donošenje i predlaganje podzakonskih akata neophodnih da bi se uredila ta oblast.

Iz Vlade su kazali da su tokom primjene važećeg Zakona uočene mnoge manjkavosti koje su otežavale, a u pojedinim segmentima i potpuno onemogućavale njegovu primjenu.

“Iz tih razloga pristupilo se pisanju izmjena i dopuna, a kako su one bile izuzetno obimne i brojne, odlučeno je da se započne sa pisanjem novog teksta Zakona koji se odnosi na kontrolu državne pomoći, što zapravo podrzumijeva pravila za dodjelu, procedure za ocjenu i konačno, daje nadležnost za izradu, donošenje/predlaganje podzakonskih akata”, pojasnili su iz Vlade.

Prema njihovim riječima, proširen je broj strana koje mogu da učestvuju u usmenoj raspravi.

“Data je mogućnost zainteresovanoj strani – korisniku državne pomoći da uzme učešće u postupku kontrole državne pomoći, tako što će direktnim učestvovanjem u cijelom postupku imati jednaka prava kao i davalac državne pomoći da iznosi dokaze, ali i prisustvuje i učestvuje u raspravi”, navodi se u saopštenju.

Ovim je, kako se ističe, učinjen pomak u usklađivanju sa evropskim propisima iz oblasti kontrole državne pomoći.

Novim zakonskim rješenjem uređen je i postupak legitimisanja službenog lica Agencije za zaštitu konkurencije koje učestvuje u postupku neposredne kontrole, na licu mjesta – u prostorijama korisnika.

Iz Vlade su rekli da je tokom primjene važećeg Zakona konstatovana nedorečenost odredbi koje se odnose na pravno lice koje treba da vrati neusklađenu državnu pomoć, odnosno nije definisano, niti uređeno ko je obavezan da nausklađenu državnu pomoć vrati u slučaju statusne promjene pravnog lica na koje se povraćaj odnosi.

“Iz tog razloga, jasno je uređen slijed pravnih i ekonomskih promjena do kojih može doći, a koje bi omogućile da državnu pomoć vrati ono pravno lice koje je zadržalo koristi, odnosno koje uživa benefite prethodno dobijene (neusklađene) državne pomoći”, naveli su iz Vlade.

Oni su kazali da je uređen i postupak identifikovanja korisnika koji mora vratiti državnu pomoć, proširenje naloga za povraćaj i ekonomski kontinuitet korisnika, kao i slučajevi prodaje udjela korisnika državne pomoći, odnosno spajanje i drugi reorganizacioni postupci.

Takođe, predloženim zakonskim rješenjem se jasno definišu i propisuju rokovi zastarjelosti izricanja i izvršenja upravnih mjera.

“Konačno, novim Zakonom o kontroli državne pomoći daje se nadležnost Ministarstvu finansija da predlaže sve podzakonske i druge akte neophodne da bi se uredila i redovno ažurirala ova oblast, preuzimanjem svih novih podzakonskih akata koje se donose u Evropskoj uniji (EU)”, navodi se u saopštenju.

Na današnoj sjednici Vlade utvrđen je i Predlog zakona o sprovođenju mjera podrške poljoprivredne politike, politike ruralnog razvoja i politike ribarstva s Izvještajem sa javne rasprave.

Zakonom se, kako objasnili iz Vlade, omogućava uspostavljanje pravnog okvira za sprovođenje mjera podrške poljoprivredne politike, politike ruralnog razvoja i politike ribarstva, te pravnog okvira kojim će biti regulisana pravila na osnovu kojih će postupati Agencija za plaćanja u poljoprivrivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu, kao organ uprave, sa ciljem omogućavanja efikasnijeg sprovođenja aktivnosti iz njene nadležnosti.

Prema njihovim riječima, razlozi za donošenje ovog zakona neposredno su vezani za proces pridruživanja Crne Gore EU, odnosno za potrebu daljeg i konzistentnijeg usklađivanja zakonodavnih aktivnosti iz ove oblasti sa pravom Unij.

“Na taj način, daje se doprinos lakšoj integraciji Crne Gore u unutrašnje tržište EU, a korisnicima jasniji regulatorni okvir u pogledu ostvarivanja prava na podršku definisana predmetnim zakonskim tekstom”, navodi se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica.

Fiskalnom strategijom Crne Gore za period 2024-2027. godine predviđeno je, između ostalog, predlaganje zakonskog rješenja po kojem će stopa poreza na promet upotreblijavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica biti 2,5 odsto na period od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona.

“Postupajući u skladu sa Fiskalnom strategijom, predloženi Zakon će motivisati poreske obveznike da pod povoljnijim uslovima izmire svoju poresku obavezu”, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da će predložene mjere doprinijeti efikasnosti naplate prihoda po osnovu poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova letilica, uvođenjem obaveze svim nadležnim organima i društvima da Poreskoj upravi dostavljaju sve akte koji dokazuju promet, odnosno promjenu vlasnika motornog vozila.

“U cilju kreiranja pravednijeg sistema oporezivanja, predloženo je širenje opsega oslobođenja od plaćanja poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica, kako za određena fizička i pravna lica tako i za organe državne uprave”, rekli su iz Vlade.

Pored navedenog, predlaže se donošenje tri podzakonska akta koja će urediti način utvrđivanja poreske osnovice kada ona odstupa od tržišne, formu zahtjeva za utvrđivanje poreske obaveze i dokumentaciju koju će poreski obveznik biti u obavezi da, uz zahtjev, dostavi Poreskoj upravi.

Vlada je danas donijela i Odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarne zaštite i osnježavanja ski staza planinskih centara “Kolašin 1600” i “Kolašin 1450”.

Kako su kazali iz Vlade, u cilju realizacije projekta izgradnje pomenutog vodovodnog sistema,

neophodno je riješiti imovinsko-pravne odnose na kompletnoj trasi cjevovoda i ostale infrastrukture.

Elaborat geodetskih radova-nepotpuna eksproprijacija, za KO Smrčje i KO Mušovića Rijeka, za potrebe Opštine Kolašin izradilo je privredno društvo “GEO-METAR” DOO Podgorica i on je proslijeđen Upravi nekretnine na procjenu.

“Komisija procjenu vrijednosti nepokretnosti u postupcima eksproprijacije dostavila je Opštini Kolašin Izvještaj o procjeni nepokretnosti na ukupan iznos od 57.687 EUR”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su ocijenili da bi izgradnjom sistema vodosnabdijevanja i osnježavanja bile obezbijeđene potrebne količine vode za funkcionisanje turističkih objekata, primarno vodosnabdijevanje a zatim i osnježavanje, kao i dodatne količine vode koje bi povećale kapacitete gradskog vodovoda u Kolašinu.

Na sjednici Vlade usvojen je i Akcioni plan Jačanje administrativnih, inspekcijskih i kontrolnih kapaciteta koji se zahtijevaju Zajedničkom ribarskom politikom za period 2025-2028.

