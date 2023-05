Vlada utvrdila javni interes za Maljevik

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju privatne imovine na lokaciji Maljevik u Sutomoru, radi izgradnje saobraćajnice sa pratećom infrastrukturom.

Kako je saopšteno iz Vlade, ukupna površina zemljišta u obuhvatu planiranog nastavka saobraćajnice iznosi 7.985 karatnih metara (m²)-

“Od toga je površina od 7.089 m² u suvlasništvu Opštine Bar i drugih lica, dok je preostalih 896 m² za koje se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju u isključivoj svojini pravnih i fizičkih lica’, navodi se u saopštenju.

U diskusiji je naglašeno da će donošenjem Odluke biti otklonjena dugogodišnja prepreka za izradnju saobraćajnice koja je uslov za realizaciju projekta turističkog kompleksa na lokaciji Maljevik.

Projekat, kako su objasnili iz Vlade, podrazumijeva faznu gradnju hotelskih objekata, apartmanskih objekata, turističkih vila sa bazenima, restorana sa otvorenim terasama, objekata za zajedničke i opšte potrebe i ostalih pratećih sadržaja.

Vlada je usvojila Informaciju o indikativnom proširenju Trans – evropske transportne mreže za Crnu Goru.

Iz Vlade su podsjetili da je Evropska komisija (EK) u sklopu revizije regulative 1315/2013 koja se odnosi na razvoj Trans-evropske transportne mreže, zahtijevala da, između ostalog, i sve zemlje Zapadnog Balkana sagledaju svoje strateške prioritete i opravdanost da određeni projekti budu obuhvaćeni kroz takozvano indikativno proširenje mreže na prostoru tih država.

U Informaciji se naglašava da je EK, u okviru aktuelnog zahtjeva za reviziju, prihvatila predlog da kroz indikativno proširenje bude obuhvaćena željeznička pruga Podgorica – Nikšić – Čapljina i Aerodrom Tivat.

„Oba projekta su već obuhvaćena Jedinstvenom listom prioritetnih infrastrukturnih projekata, a sada se stvara i preduslov da budu prihvatljivi za finansiranje iz dostupnih EU fondova, prioritetno od strane Investicionog okvira za Zapadni Balkan“, naveli su iz Vlade.

Oni su podsjetili da je prvo indikativno proširenje Trans-evropske transportne mreže na prostoru Zapadnog Balkana bilo 2015. godine.

Tada je, kako su naveli,za teritoriju Crne obuhvatilo autoput Bar – Boljare, Jadransko-jonski koridor, prugu Bar – Vrbnica, prugu Podgorica – Tirana, magistralni put Podgorica – Šćepan Polje, novi put Kolašin – granica sa Republikom Kosovo (preko Peći do Prištine), Luku Bar i Aerodrom Podgorica.

Vlada je prihvatila Memorandum o razumijevanju između Vlade Crne Gore, firme Enerflex energy systems i Wethington energy innovation u pogledu pružanja podrške unapređenju energetske infrastrukture u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno, Memorandum predstavlja izraz opredijeljenosti potpisnica da započnu razgovore i radnje u cilju realizacije dva energetska infrastrukturna projekta.

„I to izgradnja i instalacija fiksnog terminala za uvoz tečnog prirodnog gasa u Crnu Goru i njegovo dalje skladištenje, regasifikaciju i transport, te projekat izgradnje i instalacije grinfild termoelektrane na gas u Crnoj Gori, čije snabdijevanje gasom bi bilo omogućeno preko planiranog terminala“, rekli su iz Vlade.

Oba projekta, kako se navodi u Memorandumu, bi bili locirani u ili blizu Luke Bar.

„Procjena je da bi cijena projekta terminala bila u rasponu od 130 do 250 miliona EUR, a projekta termoelektrane između 200 i 500 miliona , u zavisnosti od instalisanog kapaciteta“, istakli su iz Vlade.

Oni su naveli da strane potpisnice iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) planiraju da sprovedu prethodne studije izvodljivosti u vezi sa projektima, i da u dobroj namjeri preduzmu brzi razvoj i funkcionisanje projekata, a razmatraju i raspored razvoja i izgradnje projekata koji će omogućiti da sa radom počnu do kraja 2025. godine.

„Strane namjeravaju da procijene da li bi se projekti, prema zakonima Crne Gore, mogli smatrati „projektima od nacionalnog interesa” čime bi se omogućila ubrzana obrada odgovarajućih predloga od strane potpisnika iz SAD-a, ali uz neophodnu transparentnost i konačno odobrenje od Skupštine Crne Gore“, piše u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da strukturu finansiranja za projekte, strane iz SAD-a namjeravaju da predlože po završetku studija izvodljivosti.

„A namjera svih potpisnika je da projekti budu uspostavljeni u potpunoj saglasnosti sa važećim standardima životne sredine i u skladu sa zakonom“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je prihvatila i Predlog za davanje saglasnosti za zaključenje Aneksa ugovora o korišćenju šuma u državnoj svojini sa privrednim društvom Nesiren iz Mojkovca.

Kako su podsjetili, prvobitan ugovor zaključen u februaru prošle godine se odnosio na redovne sječe u gazdinskoj jedinici „Kosanica Tara”, područna jedinica Pljevlja.

Iz Vlade su kazali da se privredno društvo Nesiren, kako zbog loših vremenskih uslova, udaljenosti, kao i nedostatka radne snage nije uspjelo da u predviđenom roku završi ugovoreni posao, obratilo Upravi za gazdovanje šumama i lovištima Pljevlja, tražeći da se prvobitan rok za izvlačenje drvnih soprtimenata iz šuma i sa opožarenih površina sa 1. decembra prošle godine pomjeri na 31. jul ove godine.

Pomjeranjem roka, kako je navedeno u diskusiji, stvoriće se uslovi za izvršavanje mjera gazdovanja šumama u skladu sa izvođačkim projektima za završetak radova.

Istaknuto je i da će zaključenje Aneksa ugovora uticati na poboljšanje stanja šuma u državnom vlasništvu, dok će se izvlačenjem opožarinih stabala stvoriti uslovi za obnavljanje šuma na površini koja je predmet ugovora.

Na današnjoj sjednici usvojena je Informacija o organizaciji manifestacije „Svi za turizam“.

Iz Vlade su ocijenili da će manifestacija doprinijeti boljem pozicioniranju Crne Gore kao manifestacione destinacije tokom cijele godine, što u konačnom doprinosi povećanju broja turista i noćenja, kao i boljoj promociji destinacije.

Kako se navodi, Turistička organizacija Ulcinj i Opština Uicinj, planiraju i niz novih predsezonih aktivnosti kao uvertiru u ovogodišnju ljetnju turističku sezonu od kojih je i sada već tradicionalna manifestacija „Svi za turizam” čije je održavanje planirano tokom maja i juna.

„Svi posjetioci koji u tom periodu borave u tom gradu, imaće priliku da prisustvuju Gastro night-u, sajmu domaće radinosti, raznim sportskim aktivnostima kao što su tekbol na pijesku, basket na otvorenim terenima, Vespa fest, ali i koncertima poznatih regionalnih zvijezda“, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da će realizacija manifestacije koštati 260 hiljada EUR, od čega će podrška Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma iznositi 52 hiljade.

