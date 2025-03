Vlada utvrdila izmjene Zakona o koncesijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila Predlog izmjene Zakona o koncesijama, kojim se definiše da oblast igara na sreću nije predmet davanja koncesije.

“Cilj je usklađivanje sa predloženim Zakonom o igrama na sreću koji je Vlada utvrdila na sjednici od 26. decembra, kojim se definiše ustupanje prava na priređivanje odlukom Vlade, odnosno odobrenjem organa uprave za poslove igara na sreću (Uprava za igre na sreću) preduzećima koji ispunjavaju uslove iz ovog zakona”, navodi se u saopštenju.

Shodno navedenom, Predlogom Zakona o igrama na sreću pomenuto pravo neće biti prenošeno ugovorom o koncesiji.

“Takođe, izmjenama ovog Zakona se otklanjaju moguće nedoumice u pravnom sistemu i eventualni problemi u tumačenju propisa”, rekli su iz Vlade.

Vlada je danas utvrdila i amandmane na Predlog Zakona o igrama na sreću.

Vlada je takođe utvrdila i tekst amandmana na Predlog Zakona o energetici.

Radi se o ukupno 19 amandmana među kojima se posebno ističe amandman 1, kojim se dodaje novo poglavlje Markiranje tečnih goriva naftnog porijekla i biogoriva.

„U okviru ovog poglavlja se utvrđuje obaveza markiranja goriva koja se stavljaju na tržište Crne Gore, odnosno koja su namijenjena snabdijevanju plovnih objekata u međunarodnom saobraćaju“, rekli su iz Vlade.

Uređuje se postupak registracije odnosno upisa skladišta naftnih derivata i biogoriva za sopstvene potrebe kapaciteta preko dvije tone i stanica za snabdijevanje sopstvenih prevoznih sredstava za koje se ne izdaje licenca za obavljanje energetske djelatnosti u evidenciju koju vodi Ministarstvo, sa ciljem kontrolisanja, odnosno markiranja goriva i kod ovih lica.

Takođe, propisana je obaveza preduzeća i preduzetnika koji obavlja djelatnost trgovine na malo ili veliko tečnim gorivima naftnog porijekla i biogorivima, da isporuku može izvršiti samo vlasniku skladišta koji je upisan u registar skladišta tečnog goriva naftnog porijekla i biogoriva za sopstvene potrebe.

Predloženim amandmanima dodaje se i inspektor za ugljovodonike koji će vršiti kontrolu markiranja i utvrđuju njegova prava i dužnosti.

Usvojena je Informacija o potrebi kupovine objekta Dječjeg odjeljenja Instituta Igalo po javnom pozivu za prodaju nepokretnosti putem prikupljanja ponuda od 27. februara.

Tim povodom, zadužen je direktor Uprave za državnu imovinu da dostavi ponudu za kupovinu objekta Dječjeg odjeljenja u iznosu od 4,87 miliona EUR i da potpiše ugovor o kupoprodaji.

