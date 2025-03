Vlada usvojila Agrobudžet za ovu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas, na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za ovu godinu – Agrobudžet, za koji je predviđeno 77,06 miliona EUR.

“Sredstva su opredijeljena Ministarstvu i Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u budžetu Crne Gore za ovu godinu, od ukupno 56,54 miliona EUR, iz donacija 11,02 miliona EUR i iz kreditnih sredstava 9,5 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Sredstva predviđena Agrobudžetom opredijeljena su za ruralni i razvoj poljoprivrede, ribarstvo, sprovođenje fitosanitarnih i mjera bezbijednost hrane i zdravstvene zaštite životinja.

“Donošenjem Agrobužeta osigurava se realizacija mjera agrarne politike u cilju sprovođenja kontinuiniranog razvoja sektora poljoprivrede, ruralnog razvoja i ribarstva u Crnoj Gori, takođe kako bi se omogućilo korišćenje opredijeljenih budžetskih sredstava u svrhu sprovođenja mjera agrarne politike”, rekli su iz Ministarstva.

Cilj realizacije mjera agrarne politike je, kako se dodaje, pružanje podrške poljoprivrednim proizvođačima, odnosno gazdinstvima kako bi se obezbjedili što bolji uslovi privređivanja.

“To ima pozitivan efekat na ekonomski rast crnogorskog društvenog proizvoda i veći standard stanovništva koje živi i radi i ruralnim područjima”, zaključuje se u saopštenju.

