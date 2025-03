Vlada spremna na dijalog u cilju daljeg smanjenja cijena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja je, po pitanju inflacije, preduzelo sve aktivnosti koje zakon omogućava, a Vlada je spremna na dijalog u cilju daljeg smanjenja cijena, ali da se ne ugrozi privreda i budžet države, saopštio je resorni ministar Nik Gjeloshaj.

On je kazao da je inflacija u Crnoj Gori nešto što se dešavalo u periodu prije biranja 44. Vlade.

„Najveći rast inflacije smo imali od 2021. do 2023, na koju su uticale razne okolnosti, a najmanje ono što je bilo u Crnoj Gori“, rekao je Gjeloshaj.

On je naveo da je početak rasta inflacije i cijena uslijedio nakon završetka pandemije koronavirusa, dok su uvozne cijene imale veliki rast nakon energetske krize i agresije Rusije na Ukrajinu.

„To su pokazale sve analize koje su rađene u Crnoj Gori i zvanični podaci Monstata“, dodao je Gjeloshaj.

Prema njegovim riječima, Vlada je donosila mjere koje su bile moguće i intervenisala na tržištu kako bi zaštitila standard građana.

Gjeloshaj je podsjetio da je početkom prošle godine startovala i akcija Limitirane cijene, koja traje i danas. Akcija je pokazala da je zaustavljen rast inflacije i cijena najosnovnijih proizvoda, dok su kod nekih artikala one i snižene.

„Nastavićemo i dalje sa ovom akcijom, jer smatramo da, osim dobrobiti za građane, nije u većoj mjeri ugrožena privreda“, kazao je Gjeloshaj.

Generalni direktor Direktorata za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije u Ministarstvu finasija, Miloš Mišković, saopštio je da smanjenje inflatornih pritisaka značajno utiče na stabilizaciju ekonomskih prilika u Crnoj Gori.

„To je primjetno i tokom prošle godine, kada je inflacija bila na nivou od 3,3 odsto u prosjeku i ispod je očekivanja Ministarstva“, precizirao je Mišković.

Kada su u pitanju mjere Vlade o ograničenju marži, one su, prema zvaničnim podacima, kako tvrdi Mišković, dale rezultate.

„Prema podacima Eurostata, Crna Gora se krajem prošle godine, i početkom ove, našla među zemljama sa najnižom stopom inflacije“, rekao je Mišković.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, kazao je da kao uvozno zaivsna država, ne možemo previše uticati, jer cijene zavise od uvoza.

„Možda mnogi napadaju trgovinske lance, ali kad god smo zvali i neki poljoprivredni proizvođač ima višak nekog poljoprivrednog proizvoda, bilo koji trgovinski lanac je to otkupio i izašao u susret. To je dobra praksa“, rekao j Joković.

On je naveo da je veliki problem kada su individualna domaćinstva u pitanju, da nemaju kontinuitet da održe prodaju tog određenog proizvoda.

„Imamo ogromni uvoz, oko 970 miliona EUR za prošlu godinu. Najviše se uvozi meso, tako da bi se u budućnosti trebalo koncentrisati na otvaranje velikih farmi da bi se taj uvoz smanjio“, kazao je Joković.

On je dodao da navija da poljoprivredni proizvodi budu što skuplji, a poljoprivrednici bolje žive i proizvode.

„Želim da prodaju što je moguće više i po višoj cijeni“, poručio je Joković.

On je naveo da je kao ministar na strani poljoprivrednika i navija za njih da više zarađuju i proizvode kako bi smanjili uvoz, a nikako da se maržiraju i da to bude u marketima.

„Na strani sam poljoprivrednika i te cijene domaćih proizvoda treba da budu više, ne samo da bi oni zaradili, već i zbog kvaliteta. Uvijek ću biti na strani poljoprivrednih prozivođača“, dodao je Joković.

On je podsjetio da je usvojen novi Agrobudžet, koji je veći pet, šest miliona EUR u odnosu na prošlu godinu.

„Imamo veći obuhvat poljoprivredne proizvodnje. Idu bolji dani za poljoprivredu Crne Gore“, saopštio je Joković.

Potpredsjednik Privredne komore (PKCG), Dragan Kujović, rekao je da su ranije trgovinski lanci targetirani kao ključni faktori rasta cijena u Crnoj Gori, ali da danas shvatamo da to nije bio uzrok.

„Drago mi je da smo počeli da zajedno analiziramo uzroke, a ne posljedice“, kazao je Kujović.

On je ocijenio da ograničavanje marži može samo kratkoročno da da neke rezultate, ali ne dugoročno.

„Moramo da razmišljamo i o drugim aktivnostima. Moramo da osnažimo domaću privredu, jer je 14 odsto uvoza pokriveno našim izvozom“, naveo je Kujović.

Prema njegovim riječima, važno je kupiti domaće prizivode i time jačati domaću privredu.

Predsjednik Unije poslodavaca (UPCG), Slobodan Mikavica, saopštio je da se tržište poremetilo pojavom korone, nakon čega je uslijedio sukob Rusije i Ukrajine. Potom se desilo da su energenti otišli enormno visoko i da je hrana postala jedno od oružja u tom sukobu.

“To se reflektovalo i na naše tržište. Privreda je ta koja je pretpjela najveće štete i uspjela da stane na noge i da se povrati. Naišle su godine stabilizacije, ali je karakteristično da cijene ne idu tako brzo nazad“, rekao je Miakvica.

On je dodao da talas smanjenja cijena u Crnu Goru dolazi sporo, dok su blokade marketa pokazatelj velikim igračima da tržište reaguje i da su pretjerali.

