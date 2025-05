Vlada sprema dokumentaciju o ugovoru o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će uskoro odgovoriti na zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), koje joj je tražilo dokumentaciju u vezi sa nedavno potpisanim sporazumom sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina, saznaju Vijesti iz više nezvaničnih izvora.

Vlade Crne Gore i UAE krajem marta su potpisale sporazume o ekonomskoj i o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina na svečanosti organizovanoj u Predsjedničkoj palati u Abu Dabiju. Dokumente su potpisali crnogorski premijer Milojko Spajić i vicepremijer Vlade UAE i ministar vanjskih poslova, šeik Abdulah Bin Zajed Al Nahjan, u prisustvu predsjednika šeika Muhameda bin Zajeda Al Nahjana.

Jedan od izvora Vijesti objasnio je da je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) 10. aprila uputila SDT-u inicijativu da ispita sve okolnosti u vezi sa pripremom tog sporazuma, navodeći sumnje da bi taj proces mogao povlačiti i krivičnu odgovornost za određene aktere. U dopisu se traži da Tužilaštvo identifikuje odgovorne i spriječi eventualnu štetu po državni budžet i javni interes.

“U dopisu MANS-a se, između ostalog, navodi da je predsjednik države Jakov Milatović 9. aprila iznio ozbiljne optužbe na račun Sporazuma koji je premijer potpisao i koji je poslat parlamentu na usvajanje. Uz to, iz dopisa MANS-a proizilazi da je Milatović izjavio da sporazum koji se odnosi na turizam predstavlja kršenje crnogorskih zakona, Ustava i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, te da zbog toga neko mora da snosi krivičnu odgovornost“, naveo je izvor lista.

On je dodao da, iako se u dopisu MANS-a to izričito ne navodi, iz njegove sadržine po ocjeni SDT-a proizilazi da se visoki javni funkcioneri iz Vlade prijavljuju za krivična djela korupcije iz člana 3, stav 1, tačka 2 Zakona o SDT-u.

„Kako podaci MANS-a ne pružaju dovoljno osnova za donošenje i na zakonu zasnovane odluke, SDT je tražio od izvršne vlasti da se dostavi u što kraćem roku sva raspoloživa dokumentacija na kojoj je zasnovano potpisivanje tog Sporazuma, kao i pisano izjašnjenje”, rekao je izvor Vijesti.

Iz poslaničkog klub Građanskog pokreta URA u aprilu su predali krivičnu prijavu SDT-u protiv predsjednika Vlade Milojka Spajića i drugih N.N. lica zbog potpisivanja međudržavnog sporazuma.

Međutim, iz SDT-a nema zvaničnog odgovora na pitanja šta su uradili povodom ovog dopisa MANS-a. Nema ni informacija o tome šta je preduzeto povodom krivične prijave koju je podnio poslanički klub URA protiv premijera Milojka Spajića i drugih nepoznatih, takođe u vezi sa ovim Sporazumom.

List je uputio pitanja SDT-u o tome koje su aktivnosti preduzete povodom inicijative MANS-a i krivične prijave URA, kao i da li su u vezi sa Sporazumom zaprimljene još neke prijave.

“MANS je 10. aprila uputio dopis SDT-u za inicijativom za sprovođenje mjera iz nadležnosti SDT-a, a u vezi sa sumnjama iznijetim u javnosti da priprema Sporazuma u oblasti turizma i razvoja nekretnina sa UAE povlači i krivičnu odgovornost onih koji su u tome učestvovali. Očekujemo da SDT do kraja ispita pozadinu kreiranja jednog ovakvog dokumenta, identifikuje sve odgovorne i pravovremeno spriječi moguću štetu po državni budžet i javni interes”, kazao je Vijestima direktor Istraživačkog centra MANS-a, Dejan Milovac.

On je dodao da nakon upozorenja Evropske komisije, nevladinog sektora i domaće javnosti, činjenica da i SDT sada ispituje pojedinosti koje su dovele do zaključivanja ovakvog Sporazuima, trebalo bi da bude dovoljno motivišuća za crnogorske poslanike da odbiju da glasaju za ovaj dokument dok ne budu rasvijetljene sve kontroverze koje ga prate od prvog dana.

Predsjednik države Jakov Milatović nije potpisao Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i UAE i vratio ga je krajem aprila Skupštini na ponovno odlučivanje.

Sporazum o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i UAE na prvi pogled nije suprotan pravu Evropske unije (EU), niti Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore EU (SSP), jer nema dovoljno detalja, ali nepravilna primjena i tumačenje nekih njegovih odredbi mogli bi dovesti do kršenja propisa u oblasti javnih nabavki i diskriminacije evropskih i crnogorskih kompanija u korist potencijalnih investitore iz UAE.

List saznaje da je ovo suština odgovora evropske komesarke za proširenje Marte Kos na zahtjev Milatovića da od nje dobije zvanično mišljenje o usklađenosti ovog sporazuma sa pravnom tekovinom EU, SSP-om i vrijednostima koje ona njeguje. Milatović je mišljenje tražio kako bi mu to pomoglo da odluči da li da proglasi Zakon o potvrđivanju ovog sporazuma.

