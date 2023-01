Vlada smatra da joj Luštica Development duguje 3,8 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada očekuje da joj Luštica Development, koja u Krtolima razvija turistički grad Luštica Bay, uskoro uplati preko 3,8 miliona EUR na ime dospjelih obaveza te kompanije prema državi po osnovu takozvanog bruto primitaka i naknade za raspolaganje placem.

Te obaveze regulisane su ugovorom o zakupu i izgradnji kojeg su krajem oktobra 2009. potpisali tadašnji crnogorski premijer Milo Đukanović u ime Vlade i Samih Saviris, vlasnik egipatsko-švajcarske kompanije Orascom koja stoji iza kompanije Luštica Development, pišu Vijesti.

Vlada je, naime, nedavno razmatrala informaciju o realizaciji svojih zaključaka iz 2017. donesenih povodom ovih obaveza Luštice Development, nakon čega je usvojila novi zaključak u kojem se Ministarstvo finansija obavezuje da “projektnoj kompaniji (Luštica Development) dostavi instrukcije za plaćanje obaveze utvrđene po osnovu “bruto primitaka” i raspolaganja placem iz ugovora o zakupu i izgradnji od 23. oktobra 2009. godine, shodno izvještaju pravnog lica MV Konsalt iz Podgorice od 22. decembra prošle godine u iznosu od 3,82 miliona EUR.

Ministarstvo finansija je obavezano i da Luštici Development izda instrukcije za plaćanje ovog iznosa prema državnoj kasi i da od kompanije “zatraži da izvrši plaćanje obaveza prema Vladi u roku od 60 dana od prijema navedenih instrukcija”.

Inače, Luštica Development je do sada u realizaciju projekta izgradnje novog turističkog grada Luštica Bay čija se ukupna vrijednost projekta predviđena na 1,1 milijardu EUR, investirala oko 370 miliona EUR.

Ta kompanija već izvjesno vrijeme ne uspijeva da riješi spor sa Vladom u vezi s obračunom naknade od dva odsto koju po ugovoru iz 2009. ona treba da plati državi na svoje bruto-primitke od svih djelatnosti koje sprovodi u Luštica Bay-u.

Naime, prema tumačenju revizorske kuće Racio Mont iz Kolašina koju je Vlada angažovala 2018. da utvrdio ukupne bruto primitke Luštice Development do 31. decembra 2017. i obračuna naknadu koje ona treba da plati državi, u ukupne primitke te kompanije uračunati su i iznosi PDV-a koje su platili korisnici usluga tivatske kompanije, pa je onda i na taj način uvećan i konačni nominalni iznos naknade od dva odsto na tako obračunatu osnovicu.

To u menadžmentu Luštice Develompent ne prihvataju, argumentujući to činjenicom da novac koji po ispostavljenim računima plaćaju njihovi klijenti za PDV, nije prihod te kompanije, već države te da iznos PDV-a ne može ući u obračun bruto-primitaka Luštice Development i biti osnova da se i na njega obračunava naknada od dva odsto koju ta kompanija treba da uplati Vladi.

Po obračunu Racio Monta, koji je Vlada usvojila u decembru 2018. Luštica Development je državi tada bila u obavezu da na ime naknade na bruto-primitke, plati iznos od 1,37 miliona EUR obračunat za period do 31. decembra 2017.

Međutim, kako kompanija nije bila saglasna sa takvim izvještajem revizora smatrajući da treba da plati 222,82 hiljade EUR manje od iznosa koji je odredio revizor iz Kolašina, Ministarstvo finansija je sa Lušticom Development i Racio Montom organizovalo niz sastanaka da bi se došlo do rješenja.

Ministarstvo je tražilo i mišljenje institucije Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore, odnosno Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte – tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta oko toga kako treba tumačiti pojam “bruto primitaka” iz ugovora iz 2009. ali su se obje te institucije oglasile nenadležnim za davanje takvog mišljenja.

Budući da dogovora nije bilo, Vlada je decembra 2019. angažovala revizorku Ilinku Vuković, odnosno pravno lice MV Konsalt iz Podgorice da izvrši supervještačenje i utvrdi iznos bruto primitaka Luštice Developmnet, odnosno visinu do sada plaćenih obaveza te kompanije prema Vladi po tim osnovu.

Prema nalazu supervještačenja, kako se navodi u informaciji koju je Vlada nedavno razmatrala u vezi ovog problema, konstatovano je da je Luštica Developmnet izvršila ukupna plaćanja prema Vladi od 2,41 milion EUR, a da su njene ukupne obaveze prema državi “po osnovu land transfera” za perid od 2009. do 2021. bile 4,1 milion EUR.

