Vlada prihvatila sporazum o zajmu između Crne Gore i EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je prihvatila sporazum o zajmu između Evropske unije (EU) i Crne Gore, o posebnim aranžmanima za sprovođenje podrške Unije državi u okviru Instrumenta za reforme i rast.

Iz Vlade je saopšteno da se sporazumom o zajmu utvrđuju prava i obaveze strana i rokovi i uslovi koji se primjenjuju na kreditnu podršku.

„Usvojena je Informacija o zaključivanju sporazuma o zajmu između EU i Crne Gore, o posebnim aranžmanima za sprovođenje podrške Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta za reforme i rast“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da plan rasta Evropske komisije (EK) predviđa kombinaciju bespovratnih sredstava i povoljnih kredita u ukupnom iznosu od šest milijardi EUR za period od 2024. do 2027. godine.

Za Crnu Goru je, kako su podsjetili, alocirano 383,5 miliona EUR, od čega oko 110,1 miliona EUR čine bespovratna sredstva, a oko 273,4 miliona EUR povoljni krediti.

Iz Vlade su rekli da će kreditni instrument biti dostupan kroz više periodičnih tranši.

Kako su kazali, tranše će se isplaćivati na polugodišnjem nivou, do prve polovine 2028. godine, čiji će iznos zavisiti od ispunjenja definisanih koraka Reformskom agendom.

„Imajući u vidu da su u okviru Programa Reformske agende dostupni predfinansiranje i periodične tranše, važno je istaći da je preduslov za dobijanje predfinansiranja formalno-pravne prirode, odnosno stupanje na snagu sporazuma o pristupanju instrumentu i sporazuma o zajmu“, dodali su iz Vlade.

Oni su podsjetili da će ukupan iznos predfinansiranja biti do sedam odsto od ukupno dostupnih sredstava za Crnu Goru, odnosno oko 26,8 miliona EUR.

Predfinansiranje, kako su naveli, kombinuje bespovratnu finansijsku podršku, kao i kreditnu podršku.

„Ukupan dostupan iznos kreditnih sredstava je 273.436.161 EUR, od čega iznos do 19.140.531 EUR predstavlja dio kreditnih sredstava iz predfinansiranja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se od ukupno opredijeljenih kreditnih sredstava 34,75 odsto odnosi na kreditna sredstva koja će biti kanalisana kroz zajednički fond osnovan u okviru Zapadnobalkanskog investicionog okvira.

Iz Vlade su rekli da će u cilju obezbjeđivanja sredstava za finansiranje kreditne podrške Komisija u ime EU pokrenuti emisiju obveznica, ili bilo koje druge odgovarajuće kratkoročne i/ili dugoročne finansijske transakcije.

„U skladu sa navedenim, Komsija će ponuditi zajmove po povoljnim uslovima sa periodom otplate kredita maksimum 40 godina od datuma potpisivanja sporazuma o zajmu, sa grejs periodom do deset godina, odnosno otplata glavnice će početi od 2034. i ravnomjerno će biti raspoređena u jednakim ratama tokom preostalog perioda dospjeća kredita“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o ispunjavanju obaveza iz završnog mjerila za pregovaračko Poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika.

Riječ je, kako je saopšteno, o jednom od ključnih poglavlja u pregovorima Crne Gore sa EU, koje se odnosi na prava građana Unije i njihovih porodica na slobodno kretanje, boravak i rad unutar EU.

Navodi se da se tim poglavljem reguliše jednak tretman državljana EU u odnosu na domaće državljane kada je u pitanju pristup tržištu rada, socijalnim beneficijama, zdravstvenoj zaštiti i drugim pravima.

Iz Vlade su rekli da je EK informisala Crnu Goru da se zatvaranje pregovaračkog Poglavlja 2 predviđa u drugom kvartalu sljedeće godine.

„Pa je s tim u vezi neophodno da ispuni tražene zahtjeve u okviru završnog mjerila, koje glasi – Crna Gora treba da pokaže da ima adekvatne strukture i kapacitete za pravilno sprovođenje pravne tekovine u dijelu slobode kretanja radnika do pristupanja EU“, piše u saopštenju.

Kako bi se postigli ti ciljevi, navodi se da je neophodno da se ključne EU direktive i uredbe, koje se horizontalno odnose na crnogorsko zakonodavstvo, transponuju u odgovarajući nacionalni pravni okvir.

„Imajući u vidu da je u prethodnim fazama pregovora prepoznat izazov u koordinaciji nadležnih institucija i usklađivanju zakonodavstva, Vlada je obavezala nadležne resore da najkasnije do 1. septembra ove godine upute predloge izmjena relevantnih zakona EK na komentare zajedno sa tabelama usklađenosti“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o statusu realizacije projekta rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara, s Predlogom osnove za vođenje pregovora i zaključivanje dopunskog ugovora o realizaciji Ugovora o donaciji sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije mosta na rijeci Tari uz podršku Kine i Predlogom dopunskog ugovora.

U informaciji se podsjeća da je, u skladu sa sporazumima o privredno-tehničkoj saradnji između vlada Crne Gore i Kine, predviđeno da kineska strana obezbjeđuje bespovratna finansijska sredstva od ukupno 60 miliona kineskih juana, koja će se koristiti za projekat rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari i druge projekte.

Iz Vlade su rekli da je, s tim u vezi, Ambasada Kine dostavila Dopunski ugovor o realizaciji Ugovora o donaciji sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije mosta uz podršku Kine kojim je definisano je da ukupan trošak koji snosi kineska strana za završetak svih radova uključujući testiranje, projektovanje i izgradnju projekta iznosi 51,8 miliona kineskih juana.

„Takođe je definisano da je kineska strana izabrala SHANDONG LUQIAO GROUP CO, LTD KINA kao glavnog izvođača za rekonstrukciju mosta na Đurđevića Tari“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je početak radova planiran za maj, sa rokom izgradnje od osam mjeseci, u šta nije uključen zimski period.

Oni su dodali da će se plan izgradnje i zvanično vrijeme početka radova naknadno odrediti i dostaviti.

Iz Vlade su rekli da će, u cilju praćenja realizacije projekta, Uprava za saobraćaj formirati radni tim – Jedinicu za implementaciju projekta rekonstrukcije mosta Đurdevića Tara koja izmedu ostalog treba da prati, sprovodi i nadgleda sve elemente projekta.

„U ovom kontekstu, Vlada je utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Dopunskog ugovora o realizaciji Ugovora o donaciji sredstava za realizaciju projekta rekonstrukcije mosta na rijeci Tari i prihvatila tekst Dopunskog ugovora“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice.

Iz Vlade su rekli da je donijeta i Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje sprovođenja Strategije reforme pravosuđa 2024–2027. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS