Vlada prihvatila donaciju Srbije za platformu za elektronske fakture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila informaciju o prihvatanju donacije Srbije za korišćenje licence za centralizovanu platformu za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura preduzeća i preduzetnika.

U informaciji se navodi da je Ministarstvo finansija Srbije u neposrednoj komunikaciji sa distributerom, ovlašćenim zastupnikom proizvođača, dobilo saglasnost proizvođača za proširenje važenja licence na teritoriji Crne Gore na period od tri godine, te da je Vlada Srbije dala saglasnost da Srbija, kao nosilac prava javne svojine bez naknade ustupi licencu.

„Na taj način stekli su se uslovi za prihvatanje navedene donacije i potpisivanje ugovora o ustupanju na korišćenje licence između dvije vlade“, navodi se u saopštenju.

U skadu sa tim, ovlašćen je ministar finansija Aleksandar Damjanović, da u ime Vlade Crne Gore potpiše ugovor, a Ministarstvo finansija zaduženo da, nakon toga, formira radnu grupu za pripremu Predloga zakona o elektronskoj fakturi i preduzme ostale neophodne aktivnosti za implementaciju sistema elektronskih faktura.

Vlada je danas usvojila informaciju o izborima za organizaciju Svjetske izložbe 2030 (EXPO) u novembru u kojoj je Crna Gora podržala Saudijsku Arabiju za organizaciju Svjetske izložbe 2030.

U informaciji se navodi da je Kancelarija za međunarodne izložbe objavila da je za organizaciju Svjetske izložbe 2030 pet zemalja podnijelo kandidature: Rusija, Republika Koreja, Italija, Ukrajina i Saudijska Arabija.

U međuvremenu, kandidature su povukle Rusija i Ukrajina, tako da su aktuelne kandidature Republike Koreje, Italije i Saudijske Arabije.

Vlada je prihvatila Granski kolektivni ugovor za pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi. Ovim ugovorom propisuju se standardni uslovi koji se primjenjuju na sve pomorce ukrcane na brodovima crnogorske državne pripadnosti, a plove u međunarodnoj plovidbi.

„Zaključivanje Granskog kolektivnog ugovora je u skladu sa ITF pravilima (Međunarodna federacija radnika u transportu) koje Crna Gora, kao članica UN mora da poštuje“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je usvojila izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u prošloj godini, koji sadrži analitički prikaz svih državnih pomoći dodijeljenih u prošloj godini, sa revidiranim podacima za 2020. i 2021. godinu, u skladu sa propisanom metodologijom Evropske unije i Pravilnikom o sadržaju godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći.

U izvještaju se navodi da je u prošloj godini dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 10,12 miliona EUR, što u odnosu na ukupno dodijeljenu državnu pomoć u 2021. godini, koja je iznosila 44,93 miliona EUR, predstavlja smanjenje od 77,47 odsto.

„Procenat učešća državne pomoći u javnim rashodima je sa 1,83 u 2021. godini, smanjen na 0,39 u prošloj godini. U izvještaju, u skladu sa Pravilnikom, nijesu prikazani podsticaji za razvoj poljoprivrede i ribarstva, jer je izmijenjena metodologija izvještavanja, tako da se sektor poljoprivrede i ribarstva, za razliku od prethodnih godina, ne iskazuje u godišnjem izvještaju“, objasnili su iz Vlade.

Vlada je usvojila informaciju o projektnoj prijavi pripremljenoj za podnošenje u okviru devetog poziva za sufinansiranje investicija za sprovođenje infrastrukturnih projekata kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir.

„U okviru devetog poziva podnijeta je jedna projektna aplikacija od Ministarstva kapitalnih investicija i to: Crna Gora – Srbija R4 željeznička povezanost, dionica Bar – Vrbnica za rekonstrukciju dionice Bar – Golubovci (uključujući klizište Ratac i tunel Sozina)“, navodi se u saopštenju.

Kako je naglašeno u diskusiji, realizacija tako važnog projekta će rezultirati opštim povećanjem brzine saobraćaja u tranzitu, unaprijediće nivo usluga i olakšaće protok međunarodne trgovine i transporta putnika. Takođe je naglašeno da je projekat uvršten na Jedinstvenu listu prioritetnih infrastrukturnih projekata.

„Ukupna vrijednost projekta iznosi 246,5 miliona EUR, dok se kroz investicioni grant traže bespovratna sredstva u iznosu od 115 miliona EUR. Nakon podnošenja projekata slijedi ocjenjivanje koje sprovodi Evropska komisija u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama, a konačna odluka o projektima koji će biti finansirani zavisi od dostupnosti sredstava EU i broja projekata koji dostave ostale države Zapadnog Balkana“, precizirali su iz Vlade.

Vlada je izdala urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, a po zahtjevu podgoričkog preduzeća Rudine energy park.

„Lokacija za izgradnju predmetnog objekta se nalazi u zahvatu KO Rudine u Nikšiću. Na predmetnoj lokaciji postoji potencijal za izgradnju fotonaponske elektrane vršne snage 186,1 MWp, a ukupna površina iznosi oko 131 ha. Prethodno su dostavljena sva neophodna mišljenja nadležnih organa“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS