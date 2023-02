Vlada povukla predlog da se Institutu uplati 1,2 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je na današnjoj sjednici, na zahtjev ministra zdravlja Dragoslava Šćekića, povukla predlog za uplatu avansa Institutu “Simo Milošević” po osnovu usluga rehabilitacije u ovoj godini, u iznosu od 1,2 miliona EUR.

Šćekić je, obrazlažu taj predlog, kazao da treba da se nastave konsultacije između Fonda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva finansija, kako bi se došlo do najboljeg rješenja.

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) je ranije dala mišljenje da ova isplata ne bi predstavljala državnu pomoć, ali pod uslovima da se ispuni nekoliko kriterijuma.

Iz preduzeća su ranije upozoravali da bi mogao nastupiti stečaj ukoliko Fond ne uplati taj avans, koji je krajem decembra obećan na sastanku sa premijerom Dritanom Abazovićem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS