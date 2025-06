Vlada povlači sporne članove predloga Zakona o tržištu kapitala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sporni članovi o zabrani izvještavanja o zaduženjima trebalo bi da budu izbrisani iz predloga izmjena i dopuna Zakona o tržištu kapitala, potvrđeno je Vijestima iz izvora koji su upućeni u to pitanje.

To će Ministarstvo finansija, koje je zvanični predlagač izmjena i dopuna zakona, uraditi s obzirom na to da je i Evropska komisija tražila objašnjenje u vezi tog pitanja, prenose Vijesti.

Ove izmjene i dopune naći će se danas na sjednici Zakonodavnog i Odbora za ekonomiju Skupštine.

U skupštinsku proceduru u utorak je poslanica Civisa, Maja Vučelić, predala amandmane kojima se predlaže brisanje spornih članova.

Vijesti su 28. maja objavile da je Vlada u predlog izmjena i dopuna Zakona o tržištu kapitala, mimo javne rasprave, dodala dva člana koja zabranjuju objavljivanje informacija, podataka i procjena u vezi sa emisijom državnih hartija od vrijednosti kojim se država zadužuje, kao i drugih podataka od momenta pripreme do zaključenja emisije čije bi objavljivanje “moglo uticati na spremnost potencijalnih investitora da kupe državne dužničke hartije od vrijednosti”.

