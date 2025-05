Vlada posvećena evropskim integracijama i održivom ekonomskom razvoju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora odlučno nastavlja put ka članstvu u EU i ekonomskoj modernizaciji, saopštio je ministar finansija Novica Vuković i dodao da se prioriteti države podudaraju sa onima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

„Prioriteti Crne Gore kao države podudaraju se sa prioritetima EBRD, a to su unapređenje ekonomskog upravljanja, razvoj zelene ekonomije i ulaganje u ljudske resurse, uključujući rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti”, poručio je Vuković na godišnjem sastanku Odbora guvernera EBRD-a, koji se održava u Londonu.

Sastankom je predsjedavala predsjednica EBRD-a, Odile Renaud-Basso, a Vuković se obratio u svojstvu guvernera Odbora EBRD-a.

Vuković je naglasio da su vrijednosti koje protežira EBRD, kao dugogodišnji pouzdani partner Crne Gore, a tiču se reformi u oblasti upravljanja, klimatskih akcija, digitalne transformacije i razvoja ljudskog kapitala, u potpunosti u skladu sa nacionalnom reformskom agendom.

Vuković je zahvalio na kontinuiranoj podršci EBRD-a zemljama koje su u ranijim fazama tranzicije, ocijenivši da Crna Gora, zajedno sa drugim državama iz Konstituence, i dalje ima velike koristi od angažmana EBRD-a.

“Pozdravljamo posvećenost EBRD ka jačanju mobilizacije privatnog sektora i iskorišćavanje digitalnih tehnologija za ubrzanje napretka. Novopredloženi ciljevi, pet milijardi EUR mobilisanih privatnih investicija i 150 milijardi EUR zelenih investicija, pokazuju odlučnost EBRD da proširi svoj uticaj. Smatramo da su ti ciljevi ambiciozni, ali i neophodni u svjetlu globalnih izazova koji su pred nama”, rekao je Vuković.

Godišnji sastanak Odbora guvernera okuplja donatore EBRD-a i istaknute učesnike iz cijelog svijeta, vladine delegacije, guvernere, kao i privrednike iz zemalja sa kojima banka ima poslovne kontakte i u kojima investira.

Jedan od glavnih zadataka skupa bio je i usvajanje Rezolucije o odobravanju sledećeg Strateškog i kapitalnog okvira do 2030. godine i izbor predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora.

Vuković je, tokom boravka u Londonu, održao i niz bilateralnih sastanaka sa zvaničnicima EBRD-a i predstavnicima finansijskih institucija, sa kojima je razgovarao o daljoj podršci reformskim procesima i mogućnostima za nove investicije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS